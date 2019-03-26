Российская "Наука" устала

Российский сегмент Международной космической станции (МКС) должен получить многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" до лета 2020 года, передает РИА Новости заявление генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

"У нас есть очень жесткий график. Потому что если делать пуск позже лета 2020 года, то там заканчивается ресурс отдельных приборов и отдельных дополнительных малых двигателей. То есть там придется вообще все перебирать", — сказал менеджер.

Глава госкорпорации признал, что проблемы вокруг "Науки" сформировались в течение последних 18 лет. "Негодное хранение, потерянная документация на часть составляющих, например на сильфоны в [топливных] баках, в которых были обнаружены микротрещины. Стали проводить дополнительные исследования самого металла. Экспертиза показала, что есть проблемы с усталостью металла. Мы провели испытания на одном из тех баков, он эти испытания не выдержал", — сказал гендиректор.

Решением проблем менеджер назвал замену оригинальных топливных баков на емкости от разгонного блока "Фрегат". "Свежий металл, понятные технологии, понятна система контроля. Единственное, что изменится в этой конструкции, — мы не сможем эти баки использовать многократно. Тем не менее нам достаточно будет этих баков даже в одноразовом варианте, чтобы обеспечить саму стыковку, то есть подход модуля к станции", — отметил менеджер.

Как передает ТАСС, после запуска в 2020-м "Наука" сможет работать в космосе до 2030 года, а "задачу удержания станции на орбите" будет выполнять научно-энергетический модуль (НЭМ), который планируется отправить к МКС в 2022-м. "Там будут и дополнительные баки, и двигатели для удержания станции на орбите", — сказал Рогозин.

По его словам, МЛМ и НЭМ позволят увеличить объем рабочего места российского сегмента МКС в 2,5 раза, а также уйти "от зависимости от наших американских коллег в энергопотреблении".

Ранее в марте сообщалось, что "Наука" получит топливные баки разгонного блока "Фрегат". В том же месяце из "Энергии" в "Главкосмос" ушел разработчик новых модулей для МКС Сергей Савельев.

В апреле 2018 года генеральный директор "Центра Хруничева" Алексей Варочко заявлял, что "Наука" достроена и до конца 2018 года будет отправлена на космодром Байконур. "Он уже доделан. Наша задача — поставить его на космодром до конца года", — отмечал менеджер.

"Наука" строится "Центром Хруничева" с середины 1990-х годов. Запустить 20-тонный модуль рассчитывали в 2007 году, однако сроки неоднократно переносились, дважды — в 2013 и 2016 годах — из-за обнаружения загрязнений в топливных баках. В перспективе "Наука" должна стать основой российской национальной космической станции.