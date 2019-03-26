Космическая пыль: что нашли на борту "Союза"

В корабле "Союз" найдена пыль от сверления отверстия

После сверления дырки в корабле "Союз МС-09" была обнаружена металлическая пыль, заявил Дмитрий Рогозин. Правда, где и когда было просверлено отверстие - на Земле или в космосе - до сих пор не ясно. Также Рогозин заявил о планах компании строить беспилотные медицинские трамваи.

Благодаря журналистам главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину пришлось вновь комментировать дело о дыре на МКС, хотя с момента ее появления прошло уже более полугода и, по-видимому, оно с мертвой точки не сдвинулось.

По его словам, специалисты нашли следы металлической пыли, оставшейся от сверления отверстия в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09". При этом госкорпорация "Роскосмос" пока не обращалась в компетентные органы для возбуждения уголовного дела в связи с появлением отверстия от сверла.

"Нет. Уголовное дело возбуждается, если госкорпорация напишет заявление в прокуратуру о материальном ущербе. Соответственно, мы, безусловно, к этому придем, когда мы поймем, что реально произошло", - передает РИА "Новости" слова Рогозина. Сначала эксперты Роскосмоса разберутся в причинах произошедшего, соберут основания для возбуждения дела.

Однако для окончательных выводов, собранных на МКС проб недостаточно, поэтому, чтобы точно определить причины появления отверстия в "Союзе МС-09, в космосе российские космонавты проведут дополнительный эксперимент. "Для окончательных выводов недостаточно тех проб, которые были собраны на МКС. Потребуются, видимо, дополнительные эксперименты на орбите", - сказал Рогозин, передает ТАСС.

Подобный эксперимент уже был проведен в земных условиях.

Теперь космонавтам предстоит в условиях невесомости взять металлический брус и сверлить его примерно в том же месте космического корабля, чтобы посмотреть, как дальше будет распространяться стружка.

Таинственная дыра в обшивке корабля "Союз-МС-09" была обнаружена экипажем МКС еще 30 августа прошлого года. В тот день в ЦУПе заметили, что на МКС происходит медленная утечка воздуха. Скорость утечки не представляла угрозу - давление на станции падало примерно на 0,8 миллиметра ртутного столба в час. С такой скоростью станция полностью лишилась бы воздуха за 18 дней, подсчитали эксперты.

Вскоре причина утечки была локализована - ею оказалась дыра диаметром около двух миллиметров в обшивке российского корабля "Союз МС-09".

После заделки дыры специальным герметиком остро встал вопрос, о ее происхождении, в течение месяца эта проблема обсуждалась в СМИ на уровне важнейших событий сентября. Созданная распоряжением главы Роскосмоса комиссия сочла маловероятной версию производственного брака или халатности при сборке корабля на земле. Как заявил тогда Дмитрий Рогозин, комиссия рассматривает земную версию происхождения дыры, однако не сбрасывает со счетов и космическую - он не исключил, что кто-то просверлил отверстие уже на орбите, изнутри космической станции, после пристыковки к ней корабля.

Тогда же в СМИ стали появляться самые невероятные версии. Вызвавшая наибольшее раздражение в "Роскосмосе" была связана с преднамеренными действиями американских астронавтов,

попытавшихся обеспечить досрочное возвращение корабля из-за болезни одного из членов экипажа.

"Срочная эвакуация всего экипажа со станции позволила бы ему продолжить полноценное лечение, а бытовой отсек, в котором и было обнаружено отверстие, сгорел бы при входе в атмосферу. В случае острой медицинской необходимости американцам придется самим платить за новый корабль, уточняет он", - приводил "Коммерсант" слова источника. Еще в сентябре основные надежды на разгадку "чертовщины" возлагали на осмотр дыры снаружи.

Дело в том, что корпус корабля снаружи покрыт металлическими листами микрометеорной защиты (ММЗ), над которой находятся слои ЭВТИ - экранно-вакуумной теплоизоляции. Листы ММЗ отстоят от корпуса корабля на 16 миллиметров, их крепят на корабль "Союз" на РКК "Энергия" после сборки, затем доступа к внешней поверхности корабля, закрытой ММЗ, уже никто не имеет, в том числе - на Байконуре.

В декабре российские космонавты специально вышли в открытый космос и осмотрели отверстие снаружи. Сняв защиту, космонавты увидели дыру, залепленную некой черной субстанцией, похожей на герметик. Говоря о сроках расследования инцидента, в январе Рогозин обещал доложить о выводах руководству страны "в ближайшие недели".

Однако, судя по всему, спустя более, чем полгода после инцидента, докладывать пока не о чем.

Между тем Рогозин сделал еще одно важное заявление, привлекшее внимание СМИ - на этот раз оно касается российского трамваестроения. По его словам Объединенная ракетно-космическая корпорация (ОРКК) совместно с компанией "Инвитро" рассматривают проект создания медицинского трамвая на мощностях Усть-Катавского вагонного завода (принадлежит Центру имени Хруничева).

"Что касается УКВЗ, то он передается в ОРКК, которая вместе с "Инвитро" и формирует совместное предприятие. Сейчас дано поручение сделать первый опытный трамвай медицинского назначения, в котором будет два-три вагона. Дальше мы проведем испытания, проведем маркетинг и посмотрим: если это пойдет, то почему бы и нет", - сказал Рогозин, передает ТАСС. - Он добавил, что в этом трамвае любой человек сможет пройти минимальное медобслуживание.

Также рассматривается возможность сделать трамвай беспилотным".

При этом глава Роскосмоса отметил, что принято решение о придании всем филиалам Центра им. Хруничева статуса самостоятельных юридических лиц, включая Усть-Катавский завод.

В компании "Инвитро" не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть слова Рогозина, на самом УКВЗ о медицинском трамвае также не слышали. "Мы по этому поводу не осведомлены. Журналисты звонят с самого утра", - рассказали в пресс-службе завода, уточнив, что узнали о новом проекте от журналистов.

Как ранее писали уральские СМИ, в феврале несколько сотен работников УКВЗ вышли на митинг, протестуя против снижения зарплат и возможного перевода на сокращенную рабочую неделю. Тогда руководство завода объяснило ситуацию недозагрузкой трамвайного производства - вместо 75 вагонов в 2018 году удалось продать только 25. Все это произошло спустя несколько дней после поездки Рогозина по заводам региона, при этом аренда самолета и вертолета, как подсчитала "Газета.Ru", обошлась госкорпорации более, чем в 6 млн рублей.

Отдел "Наука"