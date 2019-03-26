Le Monde (Франция): открытые раны Косова 20 лет спустя

Принцип территориальной целостности был нарушен, когда Запад официально признал независимость Косова в феврале 2008 года, констатирует главный редактор французского еженедельника. Упоминая о двуличии Запада, он пишет, что президент Путин спустя полгода опирался на этот прецедент для обоснования признания суверенитета Абхазии и Южной Осетии, а в марте 2014 года — для присоединения Крыма.

24 марта 1999 года западные страны сбросили первые бомбы на Союзную Республику Югославию, которая с 1992 года включала в себя лишь Сербию и Черногорию. Впервые в своей истории НАТО вступила в войну с суверенной страной, которая не угрожала ни ее соседям, ни государствам-членам. Удары были начаты без мандата ООН под предлогом провала переговоров в Рамбуйе и продолжались до 3 июня. После уничтожения множества объектов инфраструктуры президент Слободан Милошевич уступил требованиям Запада, которые касались региона Косово с его албаноязычным большинством: вывод сербских сил, развертывание международной миссии и возвращение беженцев.

С начавшихся весной 1987 года первых столкновений между албанскими властями региона и сербским меньшинством Милошевич занял националистическую позицию, чтобы прийти к власти, а затем удержать ее. В том же году он возглавил Союз коммунистов Сербии, а в 1989 году стал президентом страны. Он упразднил автономию региона в составе дышавшей на ладан югославской федерации и задействовал армию для защиты сербских меньшинств в попытке остановить движение к независимости Словении, Хорватии, а затем Боснии и Герцеговины.

Осада Сараево и зверства отрядов боснийских сербов Радована Караджича (его приговорили к пожизненному заключению за преступления против человечности) отодвинули в сторону сербские требования. В 1995 году Милошевичу пришлось расстаться с мечтой о Великой Сербии, подписав Дейтонские соглашения, которые положили конец войне в Боснии путем формирования конфедерации. Но Косово он все еще держал в железных рукавицах. Косовские албанцы оказались отстранены от власти, хотя и представляли девять десятых населения. Постепенно они стали все меньше полагаться на гражданское неповиновение, за которое выступал их исторический лидер Ибрагим Ругова (Ibrahim Rugova). Восстание весны 1998 года под знаменами Армии освобождения Косова, которую вдохновил коммунист Энвер Ходжа (Enver Hoxha, руководитель Албании с 1945 по 1985 год), вызвало в ответ жестокие репрессии.

В оправдание применения силы Запад критиковал упрямство сербов, не чурался никаких перегибов в описании ситуации (ее представляли как "геноцид") и даже пользовался появлявшимися в ряде СМИ фальшивыми новостями. Как бы то ни было, публикация на сайте "Монд дипломатик" обсужденных в Рамбуйе соглашений говорит о том, что негибкость проявила вовсе не та сторона: сербы были готовы принять автономное правительство, свободные выборы и освобождение всех политзаключенных. Запад же настаивал на присутствии войск под командованием НАТО. То, чего он не смог добиться на переговорах, он получил с помощью войны, ценой появления еще сотен тысяч беженцев, немалого "сопутствующего ущерба" среди мирного населения и множества (до сих пор безнаказанных) преступлений лидеров АОК.

Военной кампанией руководили американский генерал Уэсли Кларк (Wesley Clark, будущий кандидат на праймериз демократов в 2004 году) и испанский генсек НАТО Хавьер Солана (Javier Solana), тогда как в политическом плане ее продвигал цвет западных "левых". Президент США Билл Клинтон мог рассчитывать на поддержку ключевых европейских стран, где у власти стояли социал-демократы: Тони Блэр в Великобритании, Герхардт Шредер в Германии, Массимо д'Алема в Италии и Лионель Жоспен во Франции.

20 лет спустя: НАТО включает в себя Словению, Хорватию и Черногорию, а также сохраняет там военное присутствие. Расположенный у Приштины лагерь "Бондстил" является одной из самых больших американских баз в Европе и успел послужить местом содержания и допросов военнопленных во время конфликтов в Ираке и Афганистане. В 1999 году сотни тысяч жителей Косова бежали от войны. Весной 2017 года десятки тысяч спасались от нищеты. Несмотря на благосклонность Запада, экономика Косова так и не смогла развернуть крылья. ВВП на жителя все еще самый низкий в регионе, безработица составляет 31% (среди молодежи этот показатель достигает 50%), а дефицит внешней торговли находится на отметке в 38% ВВП. Определенная динамика создается лишь неформальной экономикой и денежными переводами от работающих в Западной Европе мигрантов.

В геополитическом плане конфликт в Косове ознаменовал собой апогей однополярного мира (под доминированием США) после окончания холодной войны. Он также закрепил роль НАТО как "мирового жандарма", который вмешивается в ситуации в Афганистане, Дарфуре, Ираке, Ливии, Сомали и Македонии, что весьма далеко от изначальной задачи по обеспечению безопасности в северной Атлантике. Дональд Трамп недавно даже упомянул возможное вступление Бразилии…

Принцип территориальной целостности был утвержден в ущерб сербам во время конфликтов в Хорватии и Боснии, однако впоследствии нарушен, сначала фактически, а затем и с официальным признанием Западом независимости Косова в феврале 2008 года.У пришедшего к власти в России в 1999 году Владимира Путина остались болезненные воспоминания об унижении российской дипломатии во время конфликта, в частности - о двуличии Запада. Через полгода после провозглашения независимости Косова Россия признала после конфликта с Грузией суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Президент Путин также опирался на этот прецедент для обоснования аннексии Крыма в марте 2014 года.

Перечерчивание границ региона на этнолингвистических и религиозных основах может получить новое развитие в ходе текущих переговоров Белграда и Приштины. Президент Сербии Александр Вучич не скрывает готовности признать Косово в обмен на территориальные уступки, тогда как его коллега Хашим Тачи рассчитывает включить в свою страну сербских албанцев. Такое соглашение ознаменовало бы собой конец многовекового плодотворного сосуществования на Балканах. Меньшинства из Боснии, Македонии и сербского автономного края Воеводина считают, что это может открыть новый ящик Пандоры.

Филипп Декам (Philippe Descamps)

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.