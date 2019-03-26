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26.03.2019
ИноСМИ

Rustavi 2 (Грузия): Грузия станет членом альянса

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Заседание комиссии Грузия-НАТО в Тбилиси
Заседание комиссии Грузия-НАТО в Тбилиси.
Источник изображения: © РИА Новости, Александр Имедашвили

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, прибывший с визитом в Грузию, вновь сделал неприемлемые заявления в адрес России и высказал убеждение, что рано или поздно Грузия станет членом Североатлантического альянса. Все это в очередной раз подчеркивает агрессивную политику НАТО и ее попытки дестабилизировать ситуацию на границах России.


Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Грузию. Вместе с ним страну посетил Джеймс Аппатурай (специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Закавказья и Центральной Азии, - прим. ред.). Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани встретил их в аэропорту.

Генеральный секретарь НАТО 25 марта встретился с премьер-министром Грузии, а затем выступил с заявлением на совместном брифинге. Грузия хотя и не является членом НАТО, но вносит большой вклад в работу альянса, заявил Столтенберг. По его словам, позиция НАТО по отношению Грузии неизменна и она, в будущем, станет членом НАТО. Грузия является важным союзником и партнером, что подтверждается текущими совместными учениями.

"Я нахожусь в качестве генерального секретаря НАТО в Грузии второй раз. Это означает, что Грузия - надежный партнер и союзник. Совместные учения проводятся под эгидой Центра обучения и оценки НАТО и были разработаны в 2015 году. Открытие Центра стало важным фактором в реализации нашей совместной программы. Мы считаем, что он играет важную роль в наших отношениях, и 2015 год еще раз подчеркнул, что Грузия является особым партнером НАТО. В 2008 году было принято решение, что Грузия станет членом НАТО. Вы хотя и не является членом НАТО, но вносите большой вклад в работу альянса. Вы активно сотрудничаете с нашим центром реагирования. Эти учения доказывают, что у нас очень тесное партнерство. Грузия претерпела важные реформы, и был, достигнут большой прогресс", - сказал генеральный секретарь.

Йенс Столтенберг снова поддержал территориальную целостность Грузии. Также он просит отозвать Россию декларацию о признании оккупированных территорий и вывести войска с территории Грузии.

"Парламентом была усилена роль сферы безопасности, а также ужесточен контроль над реформами судебной системы, и, я надеюсь, усилия в этом направлении будут продолжаться и в будущем, в стране будут существовать более эффективные институты защиты, и я ценю, что вы обязуетесь выделить 2 процента ВВП на нужды обороны. 20 процентов этой суммы пойдут на оборудование и модернизацию. Это укрепит ваши силы обороны и региональную программу безопасности. Я приветствую все инициативы, призываю вас действовать в этом направлении и использовать все возможности, чтобы сделать наш союз плодотворным, для того чтобы, в конечном итоге, стать членом НАТО. Мы надеемся, что в ближайшее время увидим вас в наших рядах", -. сказал Столтенберг.


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Страны
Грузия
Россия
Проекты
NATO
Военные учения
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1 комментарий
№1
26.03.2019 12:39
Ну вот вам и ( соблюдение законности ) со стороны НАТО во всей красе. Принимая в состав НАТО Грузию НАТО нарушает свои же законы о неприсоединении к НАТО стран имеющих не решенные территориальные споры !
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