Контракт на ремонт шести самолетов-заправщиков Ил-78МКИ ВВС Индии

Как сообщает газета "Коммерсантъ" в материале Ивана Сафронова "Россия выиграла цену на заправку. Подписан контракт на ремонт шести индийских Ил-78МКИ", Россия заключила контракт на капитально-восстановительный ремонт и частичную модернизацию шести самолетов-топливозаправщиков Ил-78МКИ, поставленных в Индию в начале 2000-х годов. По условиям соглашения, которое оценивается в $80 млн, российские специалисты проведут замену всех двигателей и продлят машинам эксплуатационный ресурс. Параллельно Индии предлагаются новые топливозаправщики типа Ил-78М-90, разработка которых ведется в интересах воздушно-космических сил России (ВКС).

Самолет-заправщик Ил-78МКИ ВВС Индии (индийский военный номер RK-3452, заводской номер 2043425860, серийный номер 97-05). Бангалор, снимок 07.02.2007 (с) Sergey Krivchikov

О подписании соглашения на капитально-восстановительный ремонт шести Ил-78МКИ "Ъ" рассказали два источника в авиационной промышленности. По их информации, контракт, заключенный индийскими военными с ПАО "Ильюшин", оценивается примерно в $80 млн: в эту стоимость входит замена всех двигателей Д-30КП2 (производятся в рыбинском НПО "Сатурн"), а также небольшая модернизация отдельных систем и агрегатов самолета. "Это позволит продлить ресурс эксплуатации парка топливозаправщиков Ил-78МКИ, находящихся в распоряжении ВВС Индии, на десятилетия",- сказал один из собеседников "Ъ" в промышленности. Он уточнил, что исполнителем работ может быть определен либо филиал "Ильюшина" в Жуковском (там находится летно-испытательная и доводочная база предприятия), либо 123-й авиазавод в Старой Руссе. В "Ильюшине" и Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) от комментариев "Ъ" воздержались.

Впервые интерес к этой машине в Дели проявили в 1993 году, твердый контракт между Минобороны Индии и Ташкентским авиационно-производственным объединением имени Чкалова (Узбекистан) был подписан лишь в 2001 году. По его условиям, предприятие должно было модернизировать российскую версию Ил-78М до варианта Ил-78МКИ путем установки израильских агрегатов заправки и ряда французских систем. В итоге взлетная масса самолета возросла с 190 до 210 тонн, а в его фюзеляже расположились баки вместимостью до 30 тонн топлива. Сам контракт был полностью выполнен в декабре 2004 года, а полученные самолеты вошли в состав 78-й эскадрильи ВВС Индии, дислоцированной в Агре. За эти годы машины крайне активно использовались, что не могло не сказаться на истощении летного ресурса, говорит собеседник "Ъ" в авиапромышленности: несмотря на постоянное техническое сопровождение, к 2016 году из шести самолетов в боеготовом состоянии находились лишь два, оставшиеся находились в ожидании запасных частей.

Отметим, что Ил-78МКИ остается единственным топливозаправщиком, состоящим на вооружении ВВС Индии, хотя последние неоднократно присматривались к аналогичным самолетам европейского производства. Еще в 2006 году был открыт тендер на закупку шести самолетов-заправщиков, основными конкурентами в котором выступали российский Ил-78 и Airbus А330 MRTT. По итогам сравнительных испытаний, проведенных в 2008-2009 годах, индийские военные объявили победителем европейский самолет: как отмечали тогда местные СМИ, командованию ВВС приглянулась большая топливная вместимость Airbus A330, а также меньшая расчетная стоимость эксплуатации. Контракт, впрочем, подписан не был: Министерство финансов Индии тогда трижды отклонило запросы индийских ВВС на выделение средств на закупку А330, считая их приобретение слишком затратным и вносящим еще один тип машин в парк ВВС при наличии в их составе Ил-78МКИ. В 2010 году тендер был объявлен вновь, A330 вновь был признан победителем. Но и здесь заключить контракт не удалось из-за финансовых разногласий. Третья попытка Airbus прорваться на индийский рынок была предпринята в 2015-2016 годах, но и она была неудачной. По сообщению авторитетного военного издания Jane`s Defence Weekly, на финальном этапе тендер вновь был аннулирован из-за финансовых расхождений заказчика с производителем. Тогда же СМИ уточняли, что ВВС Индии рассматривают возможность закупки в России новых заправщиков Ил-78 из-за их более низкой стоимости.

Россия действительно готова предложить Индии экспортную модификацию заправщика Ил-78М-90А, разработка которого ведется в интересах Минобороны РФ, говорит источник "Ъ", близкий к российско-индийской межправительственной комиссии. Немаловажным условием для реализации сделки является принятие этого самолета на вооружение российских ВКС, добавляет он (пока единственная машина находится на стадии заводских летных испытаний, начавшихся в декабре 2018 года). По информации "Ъ", потенциальный контракт на Ил-78М-90 оценивается в сумму до $1,8 млрд (закупка шести A330 MRTT обошлась бы индийским военным более чем в $2 млрд). Точная стоимость будет определена в ходе коммерческих переговоров с заказчиком, говорит источник "Ъ" в системе ВТС: "В любом случае для того же "Авиастара-СП" это было бы очень серьезной поддержкой: модернизация производства рассчитана на изготовление 18 самолетов на базе Ил-76МД-90 в год, поэтому экспортные заказы могли бы дать загрузку заводским мощностям".