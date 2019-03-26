КнААЗ во второй раз завоевал кубок Компании "Сухой"

Предположительно, четыре последних истребителя Су-35С, построенных для ВКС России Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина (филиал ПАО "Компания "Сухой") по программе гособоронзаказа 2018 года. Два ближайших самолета имеют бортовые номера "14 красный" (справа) и "15 красный". Комсомольск-на-Амуре, 11.12.2018.

ЦАМТО, 25 марта. В Москве прошел финал конкурса проектов по совершенствованию Производственной системы "Сухого" (ПСС), который провело ПАО "Компания "Сухой".

Второй год подряд жюри вручило переходящий кубок конкурса специалистам "Комсомольского–на-Амуре авиационного завода им. Ю.А.Гагарина". Еще 2 проекта комсомольских авиастроителей заняли первые места в профильных секциях.

Производственную систему "Сухого" начали внедрять на КнААЗ в 2008 году. С этого же времени проводятся конкурсы проектов, лучшие из которых находят применение на производстве. Вначале свои проекты работники филиалов ПАО "Компании "Сухой" защищают в ходе локальных конкурсов, победители которых затем представляют свои проекты на конкурсе в Москве.

В 2019 году в финале конкурса проектов по совершенствованию производственной системы "Сухого" (ПСС) три проекта из пяти, представленные КнААЗ, заняли первые места в следующих секциях:

- "Сервисное обслуживание", где лучшим был признан проект "Реализация сервисного подхода на базе функциональных служб филиала КнААЗ", подготовленный начальником отдела кадров КнААЗ Мариной Демченко;

- "Качество", здесь с проектом "Создание цифровой платформы для совершенствования работы по обеспечению качества изделий" победу одержала инженер по качеству 1-ой категории КнААЗ Марина Донецкая;

- "Агрегатно-сборочное производство, окончательная сборка и ЛИС" в этой секции с проектом "Организация поточного производства в цехах окончательной сборки филиала "КнААЗ им. Ю.А.Гагарина"" выступил начальник цеха окончательной сборки КнААЗ Денис Гарифулин. Он защищал свой проект вместе с коллегой из Новосибирского филиала ПАО "Компания "Сухой" – начальником цеха окончательной сборки Евгением Быковым. Их работа в системе Производственной системы "Сухого" (ПСС) также была отмечена конкурсным жюри.

В этом году по единогласному решению жюри конкурса переходящий кубок конкурса проектов ПСС ПАО "Компания "Сухой" вновь была вручен "КнААЗ им. Ю.А.Гагарина" за работу над проектом "Создание цифровой платформы для совершенствования работы по обеспечению качества изделий".

Напомним, в 2018 году переходящий кубок конкурса проектов ПСС ПАО "Компания "Сухой" был также присужден работникам КнААЗ – авторам проекта "Развитие функционала ИС "Kiosk" для совершенствования "Мобильного АРМ контрольного работника АСП"", представленный заместителем начальника отдела УИТ Александром Сенькиным и начальником бюро УТК Денисом Вовасовым в секции "Агрегатно-сборочное производство".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".