BAE Systems передала ВМС Великобритании второй патрульный корабль класса "Ривер-2"

ЦАМТО, 25 марта. Компания BAE Systems передала командованию ВМС Великобритании второй патрульный корабль прибрежной зоны OPV (Offshore Patrol Vessels) класса "Ривер-2".

После дополнительных испытаний и подготовки экипажа, корабль "Мидуэй" (Medway) в июле отправится в Портсмут. Ввод корабля в боевой состав британского флота запланирован на сентябрь.

Как сообщал ЦАМТО, МО Великобритании в марте 2014 года заключило с компанией BAE Systems контракт стоимостью 20 млн. фунтов стерлингов на закупку комплектующих для трех новых кораблей OPV. В августе 2014 года BAE Systems подписала с Министерством обороны основной контракт на поставку трех кораблей класса "Ривер" Batch.2, "Форт" (Forth), "Мидуэй" (Medway) и "Трент" (Trent), общая стоимость которого составила 348 млн. фунтов стерлингов (включая предварительно выделенные 20 млн. фунтов). Соглашение включало опцион на постройку еще двух кораблей, который был реализован 8 декабря 2016 года. Стоимость этого контракта составила 287 млн. фунтов стерлингов. Соглашение также включает обслуживание всех пяти кораблей серии. Таким образом, общая стоимость заказа возросла до 635 млн. фунтов стерлингов.

Резка стали для постройки "Форт" началась 10 октябре 2014 года. Корабль был передан МО Великобритании в январе 2018 года, а в апреле вошел в боевой состав британского флота. Планируется, что он заменит патрульный корабль "Клайд" класса "Ривер-1", обеспечивающий безопасность в районе Фолклендских островов. Тем не менее, из-за технических проблем новый корабль пока не может приступить к выполнению задач. По информации ВМС Великобритании, испытания и подготовка должны возобновиться в ближайшее время.

Резка стали для постройки второго корабля серии, "Мидуэй", началась 8 июня 2015 года, а для "Трент" – 7 октября 2015 года. Церемония крещения "Мидуэй" состоялась 20 октября 2017 года. Ходовые испытания начались в ноябре 2018 года.

Резка стали для "Тамар" началась в декабре 2016 года, спуск на воду состоялся в октябре 2018 года.

Предполагается, что корабли этой серии также могут быть задействованы для выполнения задач патрулирования в Карибском бассейне, Средиземном море и Тихоокеанском регионе.