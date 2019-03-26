Песков переадресовал в Минобороны вопрос о прибывших в Венесуэлу самолетах РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу публикаций СМИ о самолетах с российскими военнослужащими и грузом, прибывших 23 марта в международный аэропорт столицы Венесуэлы Каракаса.

"Звоните в Министерство обороны", — сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее 25 марта газета El Comercio сообщила, что два самолета с российскими военнослужащими и 35 тоннами груза прибыли в субботу в международный аэропорт Каракаса.

Позже дипломатический источник сообщил, что российские самолеты прибыли в Венесуэлу в рамках военно-технического сотрудничества между Каракасом и Москвой.

23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным главой страны. Его поддержали США, Канада, многие страны Латинской Америки и большинство государств Евросоюза.

В ответ президент страны Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном, обвинив Соединенные Штаты в попытке государственного переворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция.