В бытовом отсеке "Союза МС-09" обнаружена пыль от сверления отверстия

Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе "Союз МС-09" обнаружены в бытовом отсеке космического корабля. Об этом в понедельник, 25 марта, заявил глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

По его словам, пока нет ответа на вопрос, почему пыль нашли в определенных местах бытового отсека. "Либо это результат гравитации, тогда это земная версия, то есть стружка была притянута в определенное место", — приводит слова Рогозина "РИА Новости".

Глава госкорпорации пояснил, что собранных проб недостаточно, чтобы сделать окончательные выводы о причинах появления отверстия, добавляет "Федеральное агентство новостей". "На Земле уже сверлили, надо сделать это в невесомости", — сказал Рогозин.

30 августа 2018 года на МКС произошла утечка воздуха. В пилотируемом отсеке пристыкованного корабля "Союз МС-09" обнаружили пробоину длиной примерно 3 см. Эксперты уверены, что отверстие сделано сверлом.

Рассматривались версии повреждения корабля как на Земле, так и в космосе.

11 января стало известно, что после инцидента с дырой в обшивке ракетно-космическая корпорация "Энергия" внедрила систему видеонаблюдения за сборкой космических кораблей "Союз" на всех этапах. Раньше она была только на основных участках.