Новгородский парк с элементами патриотизма будет стоить почти миллиард

Создание рекреационного парка "Красное поле" в Великом Новгороде, на территории которого планируется разместить и парк "Патриот" с музеем военной техники, оценили в 892 млн рублей.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре мэрии, проект создания парка был одобрен на инвестиционном совете при мэре Великого Новгорода Сергее Бусурине.

Инициатором проекта выступает ООО "ЖарСвет", проект предполагается реализовать в течение пяти лет - с 2019 по 2024 годы, создав от 22 до 26 рабочих мест.

В рекреационном парке, помимо парка "Патриот", планируется обустроить детские и концертные площадки, стоянку для караванеров, верёвочный парк и объекты розничной торговли.

После одобрения городским инвестиционным советом проект должен быть рассмотрен на градостроительном совете Великого Новгорода, а также получить одобрение инвестиционного совета при губернаторе Новгородской области Андрее Никитине.