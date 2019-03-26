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26.03.2019
Военно-промышленный курьер

Новгородский парк с элементами патриотизма будет стоить почти миллиард

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Источник изображения: vpk-news.ru

Создание рекреационного парка "Красное поле" в Великом Новгороде, на территории которого планируется разместить и парк "Патриот" с музеем военной техники, оценили в 892 млн рублей.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре мэрии, проект создания парка был одобрен на инвестиционном совете при мэре Великого Новгорода Сергее Бусурине.

 

Инициатором проекта выступает ООО "ЖарСвет", проект предполагается реализовать в течение пяти лет - с 2019 по 2024 годы, создав от 22 до 26 рабочих мест.

 

В рекреационном парке, помимо парка "Патриот", планируется обустроить детские и концертные площадки, стоянку для караванеров, верёвочный парк и объекты розничной торговли.

 

После одобрения городским инвестиционным советом проект должен быть рассмотрен на градостроительном совете Великого Новгорода, а также получить одобрение инвестиционного совета при губернаторе Новгородской области Андрее Никитине.

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