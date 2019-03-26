Эсминец для российского флота: пока в миниатюре

Военно-морские силы РФ пока не финансируют разработку нового эсминца, но это не мешает работе конструкторов. Вчера, 24 марта, портал flotprom.ru сообщил о том, что в Крыловском государственном научном центре (КГНЦ) прошли испытания миниатюрных моделей эсминца.

Испытанию подверглись модели эсминца, созданные во второй половине 2010-х годов. При этом в КГНЦ указывают, что активная работа по созданию корабля не ведётся из-за отсутствия финансирования, и Северное проектно-конструкторское бюро и Крыловский центр продолжают её в инициативном порядке.

Модель корпуса перспективного эсминца на испытаниях. Источник изображения: flotprom.ru

Испытания, проведённые в бассейне, позволяют уточнить математические расчёты и скорректировать форму корпуса корабля, что улучшит его мореходные качества. Также это позволит смоделировать гребные винты будущего эсминца.

В КГНЦ протестировали собственную модель по концепт-проекту "Шторм", а также по эскизному проекту "Лидер", разработанному Северным проектно-конструкторским бюро. При этом ранее Крыловский центр под названием "Шторм" предлагал ВМФ РФ проект авианосца.