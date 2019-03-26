В Крыму начались масштабные учения ВДВ

Более 1500 военнослужащих и 300 единиц боевой техники, включая танки, самолеты и корабли ЧФ, задействованы в масштабных учениях Воздушно-десантных войск, которые стартовали сегодня на территории Республики Крым. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, передает ТАСС.

В тренировках участвуют десантно-штурмовой и артиллерийский полки 7-й гвардейской десантно-штурмовой горной дивизии ВДВ под руководством командира соединения гвардии полковника Андрея Суховецкого. К учениям привлечены самолеты военно-транспортной авиации, вертолеты армейской авиации и большие десантные корабли Черноморского флота.

Десантники отработают переброску войск на большие расстояния за короткий срок комбинированным способом. На несколько площадок из самолетов военно-транспортной авиации будут десантированы личный состав и военная техника.

Кроме этого, состоится высадка подразделений ВДВ из десантных кораблей ЧФ на побережье. Бойцам предстоит захватить и уничтожить пункты управления условного противника, а также штурмовать лагерь подготовки незаконных вооруженных формирований.

- Десантникам предстоят маневры в незнакомых районах. Они отработают захват выгодных рубежей, прикрытие высадки и продвижения главных сил при поддержке огня артиллерии, фронтовой и армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов, а также танковых подразделений, - сообщили в Минобороны.

Юлия Крымова (Севастополь)