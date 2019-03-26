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26.03.2019
Российская газета

Цена самолетов президента США сравнялась с авианосцем

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Источник изображения: U.S. Air Force/ Wikimedia.org

Многочисленные заявления главы США Дональда Трампа о "прямой работе" с Boeing для снижения стоимости нового "борта № 1" оказались пустым звуком. Стоимость программы по обновлению президентского авиапарка взлетела до небес.

Стоимость покупки двух Boeing 747, их переоборудования в VC-25 (так в ВВС США называют президентскую модификацию лайнера), строительства нового ангара и другие расходы составили рекордную сумму - 5,3 миллиарда долларов. Это на треть больше, чем указано в бюджетных документах Пентагона, пишет Defence One. Добавим, что на такую сумму можно построить две ударные атомные подлодки или авианосец класса Nimitz.

Первые 758 миллионов долларов ВВС США запросили у Конгресса в 2020 году. Деньги понадобятся на переоборудование двух приобретенных в 2017 году авиалайнеров, проектирование специального оснащения, тестирование и сертификацию. Фактически работы по превращению Boeing 747 в VC-25 начнутся в четвертом квартале 2020 года. Новые Air Force One (позывной самолета с президентом на борту) оснастят бортовым комплексом обороны, системами защиты от оружия массового поражения, аппаратурой спецсвязи, а также медицинским отсеком с операционной.

- Ради экономии новые VC-25 лишатся ряда важных систем - например, аппаратуры дозаправки в воздухе, - отмечает The Drive. Неизвестно, учтены ли в программе расходы на перекраску "борта № 1" в любимые цвета Дональда Трампа.

Еще 86 миллионов долларов понадобятся военным на постройку нового ангара для президентских самолетов на авиабазе Эндрюс. В прежний шестиугольный они, как выяснилось, не поместятся.



Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Boeing 747
Компании
Boeing
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
Nimitz
Авианосец
Медицина
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