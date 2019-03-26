Зачем США купили советские истребители МиГ-29 у Молдавии

Министерство обороны США в 1997 году приобрело в Молдавии 21 истребитель МиГ-29. Они достались республике после распада СССР. Самолетами военно-транспортной авиации С-17 советские перехватчики доставили на базу Дейтон в штате Огайо. В обмен Молдавия получила от Пентагона гуманитарную помощь в размере 40 миллионов долларов, а также армейские грузовики и другое снаряжение.

"Молдавия не могла позволить себе содержать военный воздушный флот и, что еще хуже, находилась в состоянии глубокой рецессии. Соединенные Штаты боялись, что Молдавия продаст МиГ-29 Ирану, который может использовать их для усиления своих ВВС", - пишет War is Boring.

По данным Air & Space Magazine, Американские МиГ-29 распределили по испытательным эскадрильям, разведцентрам и специальным центрам ВВС США, где проводилось детальное изучение этих самолетов.

Американцы по достоинству оценили маневренность МиГ-29 и его смертоносный ракетный арсенал, однако посетовали на устаревшее бортовое оборудование, из-за которого пилотам "приходилось пользоваться бумажными картами, чтобы определить свое местоположение". В США признали, что этот самолет является впечатляющим примером инженерной мысли, но в то же время отметили, что без модернизации он не подходит для ведения воздушной войны в XXI веке.

Любопытно, что три истребителя МиГ-29, приобретенные в одной из стран Восточной Европы, также испытывались израильскими пилотами. Они произвели на них хорошее впечатление. По мнению израильтян, советский истребитель прост в управлении, а один летчик-испытатель пришел к выводу, что возможности МиГ-29 равны, а иногда даже превосходят возможности самолетов F-15 и F-16.

"Истребитель обладает высокой маневренностью, а его двигатели обеспечивают более высокую тяговооруженность. Наши пилоты должны быть осторожнее с этими самолетами в воздушном бою. Они являются достойным противником, когда их пилотируют хорошо обученные профессионалы", - отметил израильский пилот.

Неудивительно, что Вашингтон воспользовался шансом приобрести эти грозные истребители, не дав тем самым Тегерану расширить собственный воздушный флот, пишет War is Boring.

Ранее американский пилот Гай Рейзер рассказал об ощущениях от полета на МиГ-29.

Николай Грищенко