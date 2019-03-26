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26.03.2019
Военное обозрение

Экс-сотрудник СБУ рассказал о причастности Украины к катастрофе MH17

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Очередная порция правды просачивается через украинскую майданную пропаганду относительно катастрофы малайзийского авиалайнера над Донбассом. Не за горами уже и 5-я годовщина трагедии в районе Грабово, однако украинская сторона не желает признать своей вины в том, что погибли почти три сотни человек, летевших рейсом MH17.

Источник изображения: YouTube

Сегодня заявление по поводу крушения "Боинга" сделал бывший сотрудник Службы безопасности Украины. Его имя Василий Прозоров. Информационное агентство ТАСС публикует заявление экс-сотрудника СБУ, который высказался о том, что с 2014 года передавал Российской Федерации информацию о проведении так называемой "АТО".

По словам Прозорова, в СБУ он служил с 1999 года по 2018-й, причём с мая 2014-го входил в штат центрального аппарата службы – в так называемый антитеррористический центр.

Если верить этому человеку, то информацию Москве он передавал добровольно. По его словам, делал он это, так как был противником "негодяев, захвативших власть в феврале 2014 года".

По словам Василия Прозорова, у него имеются данные о том, что к катастрофе MH17 причастна украинская сторона. Человек, назвавший себя экс-сотрудником спецслужб Украины, говорит, что причастность к попыткам скрыть следы вины Украины имеют такие лица как замглавы президентской администрации Валерий Кондратюк и начальник ГУР Минобороны Украины Василий Бурба.

Напомним, что голландское следствие продолжает свою более чем странную работу, фактически отказывают оперировать фактами. Один из таких фактов – это предоставление российской стороной данных о том, что номер ракеты ЗРК "Бук", которую показали в одном из роликов следствия, доказывает факт нанесения удара по "Боингу" именно украинским расчётом комплекса ПВО. Ракета с таким номером принадлежала одной из в/ч Украины.

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Страны
Малайзия
Нидерланды
Россия
Украина
Проекты
Бук ЗРК
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