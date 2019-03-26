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26.03.2019
Интерфакс-АВН

"Роскосмос" выдал лицензию компании-создателю биопринтера для работ с космической техникой

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Космонавт Олег Кононенко
Космонавт Олег Кононенко проводит эксперименты с 3D-биопринтером «Органавт» (Organ.Avt).
Источник изображения: hi-news.ru

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Компания "3Д Биопринтинг Солюшенс" получила лицензию "Роскосмоса" на работы по проведению исследований и экспериментов с использованием космической техники, сообщает госкорпорация.

"Госкорпорация "Роскосмос" предоставила лицензию компании "3Д Биопринтинг Солюшенс" на работы по проведению исследований и экспериментов с использованием космической техники", - говорится в сообщении "Роскосмоса".

В 2018 году на Международную космическую станцию был отправлен бипринтер для производства биологических тканей. В декабре 2018 года ткани и образцы, получившиеся в результате эксперимента на МКС, были спущены на Землю. В настоящее время проводится их изучение.

Компания "3Д Биопринтинг Солюшенс" является резидентом инновационного центра "Сколково" и в настоящее время совместно c госкорпорацией "Роскосмос" и "Инвитро" участвует в проекте "Магнитный 3-D биопринтер". В рамках данного проекта и был создан биопринтер для печати живых тканей и органных конструктов в условиях отсутствия гравитации.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
СКОЛКОВО
Проекты
МКС
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