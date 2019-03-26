За убийствами "Гиви" и "Моторолы" стоит украинская спецслужба - экс-сотрудник СБУ

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что убийство полевых командиров самопровозглашенных донбасских республик "Моторолы" и "Гиви" - это результат спецопераций СБУ.

"По (командирам вооруженных формирований ДНР) "Мотороле" и "Гиви" я на сто процентов уверен, что это была спецоперация 5-го управления СБУ и управления спецопераций Вооруженных сил Украины", - сказал В.Прозоров в понедельник на пресс-конференции в Москве.