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26.03.2019
Интерфакс-АВН

За убийствами "Гиви" и "Моторолы" стоит украинская спецслужба - экс-сотрудник СБУ

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Донецк, ДНР
Донецк, ДНР.
Источник изображения: © РИА Новости, Вера Костамо

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что убийство полевых командиров самопровозглашенных донбасских республик "Моторолы" и "Гиви" - это результат спецопераций СБУ.

"По (командирам вооруженных формирований ДНР) "Мотороле" и "Гиви" я на сто процентов уверен, что это была спецоперация 5-го управления СБУ и управления спецопераций Вооруженных сил Украины", - сказал В.Прозоров в понедельник на пресс-конференции в Москве.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Украина
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1 комментарий
№1
26.03.2019 12:36
Это давно понятно. Терроризм,басмачество  и бандеровщина это синонимы !
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