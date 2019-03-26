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26.03.2019
Интерфакс-АВН

Фрегат "Адмирал Горшков" пересек Красное море и зашел в Джибути

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Фрегат "Адмирал Горшков"
Фрегат "Адмирал Горшков" во время генеральной репетиции военно-морского парада ко дню ВМФ в Кронштадте.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Отряд кораблей во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" завершил переход через Красное море и совершил деловой заход в порт Джибути, сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Планом захода, который продлится несколько дней, предусмотрено пополнение корабельных запасов до требуемых норм и кратковременный отдых экипажей фрегата и судов обеспечения на берегу",- сообщили в пресс-службе флота.

Там отметили, что с начала дальнего похода "Адмирал Горшков" преодолел уже более 7 тыс. морских миль.

В состав отряда Северного флота, помимо ракетного фрегата, входят многофункциональное судно материально-технического обеспечения "Эльбрус", спасательный буксир "Николай Чикер" и средний морской танкер "Кама".

12 марта отряд, пройдя пролив Гибралтар, вошел в Средиземное море. 21 марта корабли вошли в Красное море.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Джибути
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Проекты
22350
23120 Эльбрус
СФ
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