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26.03.2019
Lenta.ru

Рогозин захотел доверить Восточный компаниям Ротенберга и Тимченко

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

"Роскосмос" может доверить компаниям "Стройтрансгаз", "Стройгазмонтаж" и "Крокус" строительство второй очереди космодрома Восточный, передает ТАСС заявление главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.

"У нас есть согласованный список организаций из тех, кто является крупными и имеют свой финансовый ресурс и строительные мощности. Включая ПСО "Казань", всего четыре организации. Они были согласованы в качестве возможных единственных исполнителей по строительству на Восточном. [Кроме "Казани"] это компании "Стройтрансгаз", "Стройгазмонтаж" и "Крокус"", — сказал менеджер.

По его словам, "одна из них, в принципе, уже готова подтвердить возможности очень оперативной мобилизации сил и средств на Восточном и выполнения работ за время, которое отведено до конца 2022 года". Рогозин отметил, что Восточный не получит отдельный технический комплекс для ракет семейства "Ангара", которые планируется обслуживать в действующем техкомплексе под ракеты семейства "Союз-2".

Контракт с "Казанью", которая должна была строить второй стартовый стол, будет расторгнут "из-за финансовых проблем и других обстоятельств".

Как заявил РБК представитель Аркадия Ротенберга, "Стройгазмонтаж" не собирается участвовать в строительстве Восточного, тогда как глава холдинга Crocus Group Араз Агаларов проявляет интерес к проекту. В связанном со структурами Геннадия Тимченко "Стройтрансгазе" изданию не удалось получить комментарий.

Ранее в марте Рогозин заявил, что утверждение о том, что Восточный построен всего на четверть, не соответствует действительности. Таким образом менеджер опроверг слова премьер-министра Дмитрия Медведева, в январе сообщившего, что космодром готов всего на 25 процентов.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ангара
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Союз-2 РН
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