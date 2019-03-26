Haqqin (Азербайджан): Россия не та, мир не тот, времена не те

Комментируя данные о размере военного бюджета США, автор отмечает, что Москва как бы оказалась в американской осаде, но положение это отнюдь не безнадежное. Москва скорее выдюжит, как не раз случалось в ее долгой, непростой истории. А расчеты США, связанные с единоличным лидерством, эдаким глобальным надсмотрщиком, дали сбой.

Будущий военный бюджет США составит 750 миллиардов долларов. Такова последняя ошеломляющая новость из-за океана. Таким образом, американцы намерены потратить на вооружение в 16 раз больше, чем сейчас, подсчитали молниеносно в Москве. И мир уже сегодня можно поздравить с новым военным рекордом - бюджет мировой державы неумолимо приближается к триллиону!

Москва выжидает

Однако нельзя сказать, что Путин и его команда впали в полнейшую растерянность. При том, что российско-американские переговоры фактически приостановлены. Российский президент в своем последнем выступлении заявил, что ждет от Вашингтона новых инициатив. Путин как бы спрашивает: как быть по таким животрепещущим проблемам, как противоракетная оборона, размещение ядерного оружия в космосе и много чего другого, бросающего в дрожь простых людей что за океаном, что в Евразии?

В Кремле, как и в широкой общественной среде, растет скептицизм в отношении намерений американской администрации. Анатолий Антонов, российский посол в США, один из видных спецов по военным вопросам, в своем последнем интервью счел нужным открытым текстом заявить: "Ни на какие компромиссы американцы не пойдут".

Итак, можно считать, мир развернулся на 180 градусов и вновь оказался в состоянии, которое характеризовалось формулой под названием "гонка вооружений", и которая, казалось, давно выпала из дипломатического лексикона. Замысел американцев не нов, он зародился еще при Рональде Рейгане. Сказывают, в один из первых дней пребывания в Белом доме Рейган, ознакомившись с военным бюджетом на предстоящий год, заметил, мол, эдак, можно и разориться: "Надо придумать что-либо новое…" Так родилась идея ликвидации ракет средней и меньшей дальности, нашедшая вскоре воплощение в соответствующем советско-американском договоре - ДРСМД, к которому апеллируют нынешние российские политики. Придерживались США и Россия его с декабря 1987 года. И вот спустя тридцать два года Вашингтон официально уведомил Москву о приостановке участия в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности. Произошел этот крутой разворот в самом конце прошлого года. Так что можно считать, американцы преподнесли новогодний подарочек не только России, но и всему остальному мировому сообществу.

А может, Хрущев был прав?

Что же, опять гонка вооружений, дорогостоящие государственные траты для Москвы и новые заказы для военно-промышленного комплекса в Вашингтоне? Правда, ни в России, ни в США особой паники не замечено. Россия намерена начать опытно-конструкторские работы по производству нового оружия, сообщают осведомленные кремлеведы. Во времена иные советский лидер Никита Хрущев предпочитал стучать башмаком в ООН едва ли не по спине испанского представителя и на весь мир обещал показать американским империалистам кузькину мать. Что это за дама - никто так и не узнал. Но на всякий случай на Западе решили не спешить с войной.

Так война двух супердержав прочно закрепилась в сознании человечества, как пугало, с помощью которого можно бесконечно долго вооружаться. Американцы при этом неплохо зарабатывали, а россияне чувствовали себя второй мировой державой. Путин в этом смысле диаметральная противоположность своему далекому предшественнику Никите Сергеевичу.

"Наша страна не будет втягиваться в дорогостоящую гонку вооружений", - довел он до сведения авторов программы экономического разорения России. "Новые разработки будут вестись без увеличения затрат бюджета", - это обещание предназначается явно для рядовых россиян. В Брюсселе также вздохнули с облегчением: российский президент заверил европейцев, что не намерен размещать в Европе или где-то еще ракеты средней и меньшей дальности. Разумеется, до тех пор, пока этого не сделают США. Мда… Меж тем администрация Белого дома официально уведомила Россию о приостановке участия в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности. Официально поставивший в известность Москву об этом прискорбном решении госсекретарь Майк Помпео принялся заверять американцев и все международное сообщество, что произошедшее вроде бы не исключает возможности новых переговоров с Москвой о контроле над вооружениями. Тем не менее, как не согласиться с тем, что сообщает ныне "Дэйли ньюс" - мир стал более опасным.

История повторяется? Так-то оно так, да только условия другие, Россия не та, мир не тот, и главное - времена не те. Трумэн так и не вступил в войну со Сталиным, хотя и бомба атомная имелась, и сильнейшая экономика, да и весь мир валялся у ног Америки. Тем не менее перестройка Горбачева де-факто обернулась актом капитуляции. Потому бездарный правитель СССР объявлен предателем, и это клеймо никому никогда не стереть.

Я как-то обратился к проживающему в Москве экс-председателю КГБ Азербайджана Вагифу Гусейнову, одному из наиболее информированных политических деятелей Азербайджана, с вопросом, на который не находил ответа: "Если Горбачев предатель, как же одна из сильнейших разведок мира прозевала появление во главе великой страны элементарного политического прощелыги?"

Ответ был следующим: "Никому в голову не могло прийти, что к руководству КПСС может пробраться предатель. Дурак, недоучка, пустомеля - все это было допустимо, но не таило в себе угрозы катастрофы государственного масштаба. Но предатель?! - это исключала сама политическая история". И никого при этом не насторожила старая как мир истина - история любит повторяться…

Ставка на национализм

Вместе с Путиным в Россию вернулся знаменитый русский патриотизм. Впрочем, в Баку, как и многие в России, Прибалтике, Украине и далее по всему постсоветскому пространству, называют это иначе - русский национализм или шовинизм. Называйте как хотите, да только помните: разбудили-то шовинизм или патриотизм не Ельцин, не Путин, а армия демократов. Было величайшей наивностью, точнее глупостью, полагать, что все примутся в бывшем СССР возводить свои национальные дома, а русские будут смотреть и радоваться этому, говоря языком Горбачева, процессу всеобщего прощания с Москвой. Путин, и не только он один, сделал ставку на русский национализм. А куда ему деваться? Не ориентироваться же на российских демократов. Россия входит в свои родные берега. И с этим придется считаться - сейчас и впредь. Как говорится, за что боролись…

В то же время, несмотря на обострение американо-российских отношений, и в Москве, и в Вашингтоне сохраняется поразительное спокойствие. Теперь выясняется, что Москва располагала подробной информацией о том, что американцы, по крайней мере с 2017 года, на военном заводе в Аризоне исподволь расширяют производственные мощности под запрещенные договором ракеты. Хорошо было известно Москве и то, что американский Конгресс два года назад выделил Пентагону первый транш в 58 миллионов "на разработку наземной ракеты средней дальности". На все это из Москвы только что пришел ясный, исключающий двусмысленные толкования ответ. Путин демонстративно призвал МИД и Минобороны РФ "впредь не инициировать никаких переговоров по проблемам разоружения".

"Подождем, пока наши партнеры созреют, для того чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике", - заявил российский президент.

Вызов принят

Чувствуете новизну стиля - равноправный… Короче, вызов принят. Такого бойца в Кремле россияне не видели давненько. Такого Путина можно, пожалуй, оставить еще на один президентский срок. А то и объявить пожизненным президентом. Это, разумеется, всего лишь шутка. Но она к тому, что Кремль довольно решительно снял вопрос перспектив существующей властной системы. Таким образом, все причитания гозманов из демократического ряда, пугающих обывателя новым кризисом и угасанием демократии, не дали желаемого эффекта.

Судите сами, Вашингтон выступает с обнадеживающим заявлением о том, что "самое важное, что можно сделать в ближайшие месяцы, - это выстраивать доверие так, чтобы Москва и Вашингтон в итоге смогли сесть за стол переговоров". В этой дипломатической перепалке все как-то забыли, что в создавшейся ситуации главное - плавно довести дело до американской пересменки и дождаться нового президента. Ведь и сами американцы не питают особых иллюзий в отношении перспектив 45-го президента США Дональда Трампа. К чему в таком случае копья ломать… Известно ведь, что одной из целей американского вызова являлся Путин. Убрав его, можно открыть дорогу и к притихшим и выжидающим демократам. Не получилось. Власть оказалась крепкой. Во всяком случае, не по зубам российской демократии. Так что США придется иметь дело со старой-новой российской властью.

А как же санкции?- спросит читатель. А никак, зряшное это дело. Россия, называвшаяся Советским Союзом, находилась под хвалеными американскими санкциями с первого и до последнего дня своего существования. Скажете, сейчас американцы имеют дело с Россией. Верно. Но и Россия нынче иная. Увы, Европе стало невмоготу под трамповским давлением. К тому же у Москвы имеется запасной ход - китайский. Но главное оружие Москвы - энергетические ресурсы. Они неисчерпаемые, и Меркель, например, как и некоторые другие европейские лидеры, склоняется к тому, что ЕС в сложившейся международной ситуации лучше идти не в фарватере США, а формировать свой, самостоятельный независимый курс. И эти настроения в целом разделяют в Париже, Риме, Брюсселе…

Так Москва как бы оказалась в американской осаде, но положение это отнюдь не безнадежное. Это, говоря шахматным языком, не цугцванг. Москва скорее выдюжит, как не раз случалось в ее долгой, непростой истории. А расчеты США, связанные с единоличным лидерством, эдаким глобальным надсмотрщиком, дали сбой. Провал замыслов верной союзницы Трампа - Великобритании - плохая новость для Вашингтона. И одновременно - шанс для Москвы.

Расим Агаев

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