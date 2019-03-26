"Вертолеты России" примут участие в выставке LIMA 2019

ЦАМТО, 25 марта. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) примет участие в 15-й Международной выставке авиационно-космической и военно-морской техники LIMA 2019, которая пройдет с 26 по 30 марта на острове Лангкави в Малайзии.

Ключевыми экспонатами на стенде холдинга в этом году станут модели гражданских вертолетов Ми-171А2 и Ансат, которые в конце 2018 года приняли участие в уникальном демонстрационном туре по странам Юго-Восточной Азии. Две машины преодолели своим ходом около 5 тысяч километров, проведя демонстрационные показы в Китае, Вьетнаме, Камбодже, Таиланде и Малайзии. Также будет представлен новый многоцелевой вертолет Ми-38, занимающий нишу между средним Ми-8 и тяжелым Ми-26.

"По результатам демотура прорабатываются проекты поставок вертолетов типа Ми-17 (в том числе Ми-171А2, Ми-17-1ВА "Летающий госпиталь"), Ми-38, Ансат, Ка-226Т и Ка-32А11ВС в страны Юго-Восточной Азии. По полученным в ходе демотура заявкам на поставки вертолетов согласовываются технические облики, параллельно решается вопрос о финансировании поставок вертолетной техники", – сообщил руководитель делегации холдинга "Вертолеты России" – заместитель генерального директора по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков.

На выставке LIMA 2019 запланировано проведение переговоров с партнерами из Камбоджи, Таиланда, Индонезии и Малайзии. С заказчиками из Вьетнама также ведется интенсивная работа по согласованию условий поставки гражданской вертолетной техники.

По итогам демонстрационного тура холдинг "Вертолеты России" в прошлом году заключил твердый контракт на поставку Ансатов в Китай и собрал несколько мягких заказов от азиатских партнеров на вертолеты Ми-171А2 и Ансат.

Кроме того, на выставке в Малайзии пройдут переговоры по послепродажному обслуживанию вертолетов, эксплуатируемых иностранными заказчиками. Инновационные проекты в области ППО, которые холдинг предлагает зарубежным партнерам, позволят перейти к долгосрочным соглашениям на бестендерной основе и выстроить все работы по контракту "жизненного цикла".

Ансат – легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до 7 человек. Вертолет сертифицирован для применения с медицинским модулем и может эксплуатироваться в температурном диапазоне от -45 до +50 град. С. Успешно завершены высокогорные испытания Ансата, подтвердившие возможность его работы в горной местности на высотах до 3500 м.

Многоцелевой вертолет Ми-171А2 оснащен двигателями "Климов" ВК-2500ПС-03, новым несущим винтом с композитными лопастями и Х-образным рулевым винтом, новым интегрированным пилотажно-навигационным комплексом с открытой архитектурой КБО-17 ("стеклянная кабина"), а также цифровым автопилотом, который снижает нагрузку на экипаж, облегчая пилотирование. Уникальные летно-технические характеристики позволяют эксплуатировать Ми-171А2 в условиях влажного тропического климата. Вертолет предназначен для решения широкого спектра задач – от патрулирования и береговой охраны до поисково-спасательных работ.

Многоцелевой вертолет Ми-38 оснащен двигателями ТВ7-117В, интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом, взрывобезопасной протектированной топливной системой. Также он обладает дополнительными опорами на шасси для посадки на мягкий грунт и снег. Области применения вертолетов Ми-38 – перевозка грузов и пассажиров, поисково-спасательные операции в различных климатических условиях, VIP-перевозки.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".