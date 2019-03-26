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26.03.2019
ТАСС

"Ведомости": в России может появиться мобильный оператор для военных

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Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСC

По данным источника на рынке MVNO, оператор будет работать на сетях Tele2

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Оператор "Воентелеком" (находится под контролем Министерства обороны) получил лицензию виртуального мобильного оператора (Mobile Virtual Network, MVNO) сроком на пять лет. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на реестр Роскомнадзора.

Как сообщил ТАСС источник на рынке MVNO, оператор будет работать на сетях мобильного оператора Tele2, не раскрыв другие детали. В пресс-службе Tele2 отказались комментировать данную информацию.

Первоначально сеть будет работать для жителей военных городков и может распространиться на всех военнослужащих в стране, сообщил "Ведомостям" федеральный чиновник. Источники издания отмечают, что оператор будет иметь усиленную защищенную сеть.

На данный момент в России существуют ограничения на использование военными смартфонов и интернета. Так, военным и призывникам запрещается пользоваться смартфонами, при ведении военных действий, боевом дежурстве и на территории воинской части.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Воентелеком
Проекты
ИТ
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