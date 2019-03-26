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26.03.2019
ТАСС

Минобороны: суперкомпьютер технополиса "Эра" создан за рекордные два месяца

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Суперкомпьютер СКИФ К-1000
Суперкомпьютер СКИФ К-1000, разработанный белорусскими учеными, включен в список 100 самых высокопроизводительных вычислительных систем в мире. Суперкомпьютер создан в Объединенном институте проблем информатики Национальной академии наук Белоруссии.
Источник изображения: РИА Новости

По словам военных, работа всех информационных систем центра построена на программном обеспечении Astra Linux

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Специалисты военного инновационного технополиса "Эра" в Анапе завершили испытания центра обработки данных (ЦОД) информационно-телекоммуникационного центра с суперкомпьютером, который был создан за рекордные два месяца. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны.

"Создание супер-ЭВМ в рекордные сроки (два месяца) осуществил Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина по заказу Министерства обороны Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В настоящий момент запущен ее первый сегмент с последующим многократным наращиванием вычислительных мощностей. Как отмечают военные, работа всех информационных систем центра построена на программном обеспечении отечественного производства Astra Linux, принятого на снабжение в Минобороны.

"Созданный ЦОД усилит работу лабораторий и позволит проводить исследования в области прорывных информационных технологий на новом качественном уровне", - сообщили в военном ведомстве. Также он позволит удовлетворить потребность в информационных ресурсах как самого технополиса, так и предприятий промышленности, которые уже подали заявки на применение суперкомпьютера в своих научных исследованиях.

Ключевым компонентом суперкомпьютера является высокоскоростная коммуникационная сеть российского производства, которая объединяет все вычислительные узлы в единый высокопроизводительный вычислительный комплекс. "По ключевым характеристикам используемая сеть не уступает лучшим зарубежным аналогам", - отметили в Минобороны.

Технополис "Эра"

Технополис "Эра" создан в соответствии с указом главы государства от 25 июня 2018 года. Строительство первой очереди на площади более 170 тыс. кв. м. продолжалось 155 дней. Концепция военного технополиса призвана решить комплекс задач - ускорить разработку и внедрение прорывных технологий в оборонной сфере, создать инфраструктуру для успешного взаимодействия научных, образовательных и производственных организаций и поддержать талантливую молодежь путем реализации программ для молодых ученых в рядах российской армии.

В лабораторном кластере уже разместились представительства 37 предприятий, среди которых как крупные концерны "Калашников" и "Сухой", так и исследовательские команды-стартапы. Совместными усилиями они приступили к реализации 48 инновационных проектов в области робототехники, энергообеспечения, биоинженерии, информационных систем и ряда других направлений. В этих разработках участвуют и военнослужащие четырех научных рот, сформированных в технополисе "Эра". В них призвано 160 молодых людей, которые не только показали отличные результаты в учебе, но уже имеют изобретения, патенты и научные публикации.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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