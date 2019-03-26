Илья Тарасенко: треть экспорта российского оружия приходится на авиацию

ЦАМТО, 25 марта. Накануне открытия выставки LIMA 2019 вице-президент ОАК Илья Тарасенко рассказал о перспективах России на рынке ЮВА в интервью руководителю профильной редакции агентства "РИА Новости" Сергею Сафронову.

Ниже приведены несколько наиболее интересных фрагментов интервью И.Тарасенко.

– Какова доля авиационной техники в общем объеме экспортных оборонных заказов России? Какая часть принадлежит странам Юго-Восточной Азии? Какова тенденция на будущее исходя общего портфеля заказов РФ?

– Около трети экспортируемой военной продукции составляет авиационная техника – то есть продукция входящих в ОАК конструкторских бюро и заводов. На долю стран Азиатско-Тихоокеанского региона приходится, в зависимости от года, до половины всех поставок, идущих по нашей линии. Поэтому мы уделяем этому региону повышенное внимание, с чем связана и предстоящая демонстрация российской авиационной техники в ходе выставки LIMA 2019 в Малайзии. Мы надеемся, что это поддержит интерес к нашей боевой и учебно-тренировочной технике на хорошем уровне.

– Какова перспектива заключения контракта на поставку в Малайзию учебно-боевых самолетов Як-130 с учетом его презентации на LIMA 2019?

– Мы неспроста организуем показ натурного образца самолета Як-130 на выставке и его презентацию. Ряд стран региона, в частности Малайзия, проявляют интерес к приобретению легкой учебно-боевой машины, и наш Як-130 идеально подходит для этих целей. Тендер малазийской стороной еще не объявлен, но мы уверены, что показ самолета позволит продемонстрировать его лучшие стороны – самолет может использоваться и для обучения летчиков, и для решения боевых задач…

– Каковы перспективы победы России в тендере Бангладеш на закупку восьми истребителей для национальных ВВС?

– Наши страны связывает многолетнее сотрудничество. Самолетный парк ВВС Бангладеш преимущественно состоит из воздушных судов российского производства. Мы считаем, что наше предложение в классе двухместных тяжелых и средних истребителей поколения 4+ – а это самолеты Су-30СМЭ и МиГ-35 – является лучшим в своем классе.

– Реализован ли контракт на поставку Мьянме шести дополнительных самолетов Як-130?

– Все контракты на поставку самолетов Як-130 в страну реализованы (для справки: ранее Россия поставила в Мьянму десять Як-130 по контракту от 2015 года. В 2016 году был заключен второй контракт на дополнительную партию из шести самолетов).

Следует отметить, что самолет пользуется особой популярностью в Юго-Восточной Азии. Помимо Мьянмы, его приняли на вооружение Бангладеш и Лаос. Уверен, что это обусловлено, в том числе, и его высокими боевыми возможностями. Самолет может применять арсенал авиационного вооружения суммарной массой до 3000 кг. В его состав входят ракеты ближнего воздушного боя Р-73Э, управляемые авиабомбы с телевизионной системой наведения КАБ-500Кр и широкий спектр неуправляемого авиационного оружия. Это позволяет не только бороться с разнообразными целями, но и отрабатывать боевое применение на Як-130, что существенно дешевле, чем на истребителе.

Интервью И.Тарасенко в полном объеме опубликовано на сайте "РИА Новости".