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26.03.2019
ТАСС

Полет нормальный. Как на Кубани заработала новая программа для космонавтов

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Сергей Прокопьев
Сергей Прокопьев.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

В Сочи стартовал проект послеполетной реабилитации космонавтов. ТАСС рассказали, что нужно исправлять в организме после серьезной нагрузки, из чего состоит лечение и что еще входит в программу

Российский космонавт-испытатель Сергей Прокопьев, вернувшийся на Землю в конце декабря 2018 года, первым прошел послеполетную реабилитацию в комплексе "Дагомыс" в Сочи по программе оздоровления космонавтов на курортах Краснодарского края. До этого космонавт провел на борту Международной космической станции 197 суток, совершив два выхода в открытый космос.

В Сочи Прокопьев провел три недели. За это время он не только прошел полный курс реабилитации, в том числе социальной, но и посетил Олимпийский парк, прокатился на гоночном болиде, попробовал барабульку и высадил магнолию на Аллее космонавтов в сочинском парке "Ривьера".

Прогулки по морю вместо сноуборда

Соглашение о том, что российские космонавты будут проходить послеполетную реабилитацию в здравницах Краснодарского края, было подписано между краевым Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия и Центром подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в ноябре 2018 года. В последние годы космонавты восстанавливались в Чехии, Греции, на Кипре и российских курортах — в Кисловодске и Пятигорске.

После возвращения из полета космонавт проходит двухэтапную реабилитацию: первый этап — в Звездном городке в течение двух-четырех недель, второй — в санатории. Реабилитация необходима: во время полета космонавты испытывают серьезные нагрузки на здоровье, несмотря на профилактику, и по возвращении на Землю наблюдаются "остаточные явления" в виде вестибулярного расстройства, учащенного сердцебиения, потливости, рассказывает Михаил Потапов, генеральный директор Центра авиакосмической медицины (ООО ЦАМ) .

Сергей Прокопьев после посадки спускаемой капсулы корабля "Союз МС-09"

Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

"Второй этап реабилитации — санаторно-курортный, он направлен на нивелирование функциональных изменений. Проводится в среднем 21 день, иногда мы его можем продлевать до 45 или даже до 60. На этом этапе мы мобилизовываем все функциональные резервы и стараемся в идеале довести до такого состояния, "как взяли до полета, так и вернули". После полета у кого-то где-то коленка побаливает, суставы, невесомость оказывает довольно жесткое воздействие, поэтому у них несколько измененный мышечный рельеф", — говорит Потапов.

Во время реабилитации космонавтам противопоказано катание на горных лыжах, сноуборде, уточняет Потапов. Поэтому в Сочи Прокопьев в основном занимался терренкуром, плаванием, играл в большой теннис и бадминтон.

"Природа, главное, море. Есть основные принципы, разработанные институтом медико-биологических проблем еще в 1976 году именно по санаторно-курортному этапу, — это индивидуальность, периодичность, последовательность, всего их шесть, это именно те принципы, которым мы в санаторно-курортном лечении обязательно следуем, потому что они оптимизируют всю реабилитационную программу", — добавил он.

Реабилитация проходит в естественных условиях, кроме моря тренировки проходят и в горах. Вместе с космонавтом в Сочи находился врач экипажа и тренер-методист по физической культуре.

В кругу семьи

Кроме медицинской составляющей, оздоровление включает и социальную адаптацию. "Космонавт проводит в одной комнатке полгода, конечно, там есть несколько челвоек экипажа. Поэтому мы обязательно практикуем реабилитационные мероприятия с членами семьи, детишки даже иногда отпрашиваются из школ, институтов. Как правило, это очень востребовано для космонавта, они проводят эти три недели в кругу семьи", — рассказывает Потапов.

В Сочи к Прокопьеву тоже приезжала семья. "Сережа был с женой, попозже приехали дети. Потом эти поездки, встречи, человек опять возвращается к предыдущему состоянию, даже более, он становится публичным человеком после полета и во время реабилитации — встречи со школьниками, с руководством, отели, пресс-конференции, поездки — красоты, достопримечательности", — говорит ученый.

Сергей Прокопьев после посадки спускаемой капсулы корабля "Союз МС-09"

Источник изображения: © Пресс-служба Минкурортов Краснодарского края

В первые дни космонавт посетил Красную Поляну, Олимпийский парк, музей истории города-курорта, испытал трассу "Формулы-1".

"У космонавтов есть традиция: перед тем как улететь в космос первый раз, всегда высаживают деревья на Аллее космонавтов, которая находится на Байконуре. Она началась со времен Юрия Гагарина, и там есть одно мое дерево. Очень приятно, что и в Сочи останется мое дерево, на Аллее, которой в свое время положил начало Гагарин", — рассказал космонавт во время посадки дерева.

Космонавт побывал на Уроке мужества в гимназии №16. Больше всего школьники спрашивали, насколько вкусная еда в космосе, трудно ли столько времени проводить вдалеке от Земли и как отреагировали родители, когда он поступил в отряд космонавтов.

Сергей Прокопьев после посадки спускаемой капсулы корабля "Союз МС-09"

Источник изображения: © Пресс-служба Минкурортов Краснодарского края

"Встречи со школьниками — это тоже традиции, к ним готовишься заранее, но все равно дети порой удивляют неожиданными вопросами. Такими как, например, про реакцию родителей. Необычный вопрос, никто мне раньше его не задавал. На самом деле я скрывал это от родителей, пока не начал проходить отбор в Звездном городке. Потом уже позвонил им и сказал. Отец был очень удивлен, не ожидал такого поворота событий", — воспоминает Прокопьев.

Еще Сергей Прокопьев успел понаблюдать, как выращивают краснодарский чай и послушать фольклорный ансамбль.

Барабулька, сыр и фрукты

Особое внимание во время реабилитации уделяется питанию. Здесь предпочтение отдается местной кухне.

"Бортпаек — это все сублимированное, консервированное, а здесь заказывают меню по желанию космонавтов. Барабульку например, здесь ее ловят. Фрукты, овощи, соки, воды, тоже все это есть. Так как в минеральном обмене после полетов есть определенные изменения, мы их как-то компенсируем", — уточнил Потапов.

Как рассказал сам Прокопьев, в Сочи есть все необходимое для реабилитации.

"Мне очень нравится в Сочи и в здравнице. Лечебно-оздоровительные корпуса, подготовленный персонал, база для поддержания физической формы, прогулочные терренкуры, замечательный воздух и море", — рассказал он.

Идея проведения реабилитационных мероприятий в Сочи родилась у гендиректора ООО ЦАМ Михаила Потапова давно, а в апреле прошлого года между Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края и ООО ЦАМ было подписано соглашение о сотрудничестве.

"У меня давно была мысль о Сочи, потому что у меня там много друзей, мы не раз обсуждали возможность проведения в сочинских пансионатах наших реабилитационных мероприятий, — поделился Потапов. — В апреле подписали договор между министерством и ООО ЦАМ о развитии курортов Краснодарского края, в том числе с проведением послеполетной реабилитации. После подписания со Звездным городком (Центром подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина — прим. ТАСС) в 2018 году было принято решение отправить Сергея Прокопьева именно сюда, в санаторий "Дагомыс".

После курса реабилитации в Сочи Прокопьев будет некоторое время в отпуске, затем у космонавта начнется подготовка к следующим полетам.

Ольга Захарова, Надежда Мурзаханова, Марина Шеина

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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