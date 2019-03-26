РФ не намерена отвечать за отремонтированные в Словакии афганские Ми-17В-5

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия снимает с себя ответственность за отремонтированные в Словакии вертолёты Ми-17В-5 ВВС Афганистана, заявили в понедельник в пресс-службе Рособоронэкспорта.

"Рособоронэкспорт" информирует СМИ о том, что вертолёты Ми-17В-5 ВВС Афганистана отремонтированы словацкой компанией LOTN без участия российских специалистов и в нарушение российской нормативной правовой базы Российская сторона снимает с себя ответственность за безопасность эксплуатации в Афганистане нелегитимно отремонтированных вертолётов Ми-17В-5", - говорится в сообщении.

В РОЭ подчеркнули, что руководство LOTN вводит в заблуждение своих партнёров и общественность относительно имеющихся у неё компетенций для ремонта военно-транспортных вертолётов Ми-17В-5, так как российская сторона не передавала словацкой компании ремонтную документацию для этой машины.

"Кроме того, источники и происхождение поставляемых LOTN запасных частей и агрегатов неизвестны, что ещё больше увеличивает вероятность авиационного происшествия с вертолётами. Российская сторона заявляет, эксплуатация и ремонт авиационной техники должны осуществляться в установленном порядке по документации производителя и главного конструктора", - отметили в пресс-службе российского спецэкспортера.