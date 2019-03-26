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26.03.2019
РИА Новости

Фрегат "Адмирал Горшков" совершил заход в Джибути

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Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков"
Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков", возглавляющий отряд кораблей и судов Северного флота, совершил в понедельник деловой заход в Джибути, сообщил начальник пресс-службы Севфлота Вадим Серга.

"Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота, возглавляемый фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков", завершил переход Красным морем и совершил деловой заход в порт Джибути", - сообщил Серга.

Он добавил, что в составе отряда в Джибути также зашли многофункциональное судно материально-технического обеспечения "Эльбрус" и спасательный буксир "Николай Чикер".

"Это первый заход фрегата Северного флота в порт иностранного государства с момента выхода из главной базы Северного флота города Североморска, который состоялся 26 февраля 2019 года", - уточнил начальник пресс-службы.

Он отметил, что заход продлится несколько дней. Планируется пополнение корабельных запасов до требуемых норм и кратковременный отдых экипажей фрегата и судов обеспечения на берегу.

С начала дальнего похода отряд кораблей и судов обеспечения Севфлота, возглавляемый фрегатом "Адмирал Горшков", преодолел более 7 тысяч морских миль.

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Страны
Джибути
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Проекты
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СФ
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