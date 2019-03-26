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26.03.2019
Военно-промышленный курьер

В США разрабатывают для ВМС мощную лазерную пушку

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Источник изображения: vpk-news.ru

Военно-морские силы США к 2021 году намерены оснастить один из эсминцев лазерным оружием.

ВМС США разместили заказ на создание лазерного комплекса под названием Helios в январе 2019 года. Контракт заключили с компанией Lockheed Martin, его стоимость составила $150 млн. на эти деньги соберут две пушки, одна из которых будет тестироваться на полигоне в Нью-Мексико. Вторая же будет установлена на эскадренный миноносец типа "Арли Берк", базирующийся в Тихом океане.

Helios создана в оборонительных целях и предназначена для поражения небольших судов и беспилотников. Пушка представляет собой 60-киловаттную лазерную систему, что в два раза мощнее лазеров, испытанных ранее ВМС США. Разработчики из Lockheed Martin отметили, что помимо огневого поражения лазерный прибор сможет проводить оперативную разведку на дальних расстояниях, пишет Popular Mechanics.

 

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Страны
Мексика
США
Продукция
Arleigh Burke
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
БПЛА
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