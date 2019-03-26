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26.03.2019
Военно-промышленный курьер

Китайский подводный беспилотник запутался в индонезийских сетях

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Источник изображения: vpk-news.ru

Рыбаки острова Бинтан в Индонезии выловили в Южно-Китайском море подводный аппарат, позже идентифицированный как беспилотник-глайдер Haiyi-7000, принадлежащий ВМС Китая.

Двухметровый аппарат с небольшими крыльями был доставлен на берег и передан индонезийской полиции, пишет РГ со ссылкой на твит dambiev.

Автономный глубоководный дрон Haiyi-7000 разработан Шеньянским институтом автоматизации для ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Задача аппарата - исследование дна и мониторинг заданных районов на предмет проникновения подводных лодок противника. За месяц глайдер, используя попутные течения способен пройти до тысячи километров.

Во время испытания в 2017 году подводный беспилотник погрузился в  Марианскую впадину до отметки 6329 метров, установив мировой рекорд. В августе того же года НОАК запустила в Южно-Китайское море на опытное дежурство 12 аппаратов. Возможно, пойманный у берегов Бинтана дрон "отбился от стаи".

 

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Страны
Индонезия
Китай
Проекты
БПЛА
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