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26.03.2019
WarSpot

MKS 180: очередная задержка

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Источник изображения: warspot.ru

Германия уже который год не может решиться на строительство новых многоцелевых кораблей. Вчера, 24 марта, портал navaltoday.com сообщил о том, что победителей нового тендера в рамках проекта MKS 180 могут назвать только в начале следующего года.

Планы о строительстве восьми многоцелевых модульных боевых кораблей начали разрабатываться ещё в 2009 году. Спустя шесть лет был проведён первый тендер, объявление результатов которого неоднократно переносились, "чтобы получить дополнительные гарантии качества". Позже тендер отменили, выдвинув новые требования к MKS 180.

Рендер одного из проектов программы MKS 180.

Источник изображения: dmkn.de

Изначально военное ведомство планировало постройку восьми многоцелевых кораблей. Позже программу сократили до формата 4+2, а в последней версии рассматривается закупка сразу шести кораблей. Впрочем, и второй тендер рискует быть сорванным. Согласно последним данным, вместо середины 2019 года результат тендера может быть объявлен только в начале следующего года.

За контракт на постройку четырёх кораблей стоимостью €3,9 млрд ($4,3 млрд) боролись три концерна, каждый из которых образован двумя компаниями: Naval Yards Kiel и BAE Systems; ThyssenKrupp Marine Systems и L?rssen; а также Damen и Blohm+Voss. Представители Минобороны Германии сообщают, что все предложения рассмотрены и полностью удовлетворяют требованиям флота, поэтому в новом тендере ключевое значение будут иметь стоимость программы и сроки выполнения заказа.

Постройка новых многоцелевых боевых кораблей типа Mehrzweckkampfschiff 180 (MKS 180) для ВМС Германии — один из крупнейших проектов Минобороны Германии за последние десятилетия (ранее проект был известен под названием Korvette 131). Военное ведомство планирует оснастить флот новейшими многоцелевыми кораблями, предназначенными для уничтожения надводных и подводных целей, включая обеспечение противовоздушного прикрытия других кораблей.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Компании
BAE Systems
Damen Shipyards
ThyssenKrupp
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