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26.03.2019
Газета.ru

Русские в Венесуэле: зачем наши военные прибыли в Каракас

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Источник изображения: gazeta.ru

СМИ объяснили визит российских военных в Венесуэлу

Почти сотня российских военнослужащих, которые накануне прибыли в Венесуэлу, будут обслуживать российскую военную технику в этой стране и учить венесуэльских военных обращаться с ней. В распоряжении ВС Венесуэлы находится около 500 единиц российской военной техники. Кроме того, зенитно-ракетные войска ПВО Венесуэлы почти полностью укомплектованы российскими ЗРС, что делает их одними из самых эффективных в регионе.



Дипломатический источник на территории Венесуэлы рассказал о прибытии в страну двух самолетов России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Российские воздушные суда приземлились в международном аэропорту Майкетия им. Симона Боливара, который находится под Каракасом. "Прибыли для участия в двусторонних консультациях", - сказал источник.

Он добавил, что в прибытии самолетов нет ничего загадочного, оно связано с заключенными между странами много лет назад контрактами.

Всего в Венесуэлу на самолетах Ан-124 и Ил-62 прибыло 99 военнослужащих Вооруженных сил России и 35 тонн груза.

В аэропорту их встретили глава отдела международных связей и интеграции Венесуэлы Марианни Мата, представитель Национальной гвардии Эдгар Колина Рейес и члены российского посольства в Каракасе.

По данным газеты El Comercio, во главе военных стоит начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

По данным агентства Associated Press, российские военнослужащие будут обслуживать российскую военную технику, а также обучат венесуэльских военных обращению с ней.

В распоряжении венесуэльских ВС находится около 500 единиц российской военной техники.

Среди них: 92 относительно новых танка Т-72Б, 123 новейших российских БМП-3, 114 новейших российских БТР-80А, 61 самоходная артиллерийская установка (из которых 13 - новейшие российские 2С23 (120 мм) и еще 48 - 2С19 (152 мм), 24 буксируемых миномётных комплексов калибра 120 мм 2С12, 24 советских БМ-21 (122 мм) и 12 российских "Смерч" (300 мм).

Зенитные ракетные войска ПВО Венесуэлы также укомплектованы в основном именно российской техникой.

Они имеют в своем составе 11 дивизионов модернизированного в Росии советского ЗРК С-125 (в каждом дивизионе по 44 пусковых установки), 2 дивизиона новейшей российской ЗРС большой дальности С-300ВМ (кроме Венесуэлы и самой России эта ЗРС имеется еще лишь у Белоруссии), не менее 4 новейших российских ЗРК "Тор-М1" и 200 новейших российских ПЗРК "Игла-С".

Также в их распоряжении не менее 10 новейших израильских ЗРК "Барак" и 150 зенитных орудий (114 израильских TCM-20 (20 мм) и 36 шведских L/70 (40 мм).

С учетом этого наземная ПВО Венесуэлы является однозначно сильнейшей в Латинской Америке.

Войсковая ПВО включает 3 дивизиона новейших российских ЗРК "Бук" (18 ПУ, 6 ПЗУ) и не менее 8 ЗРК малой дальности "Тор-М1", до 6 старых французских ЗРК "Роланд", до 42 старых французских ЗСУ (12 "Панар" AML-530S (20 мм), до 30 АМХ-13 (40 мм), 300 советских зенитных орудий ЗУ-23-2 (23 мм). Зенитные артиллерийские бригады находятся в оперативном подчинении ВВС.

Зенитные ракетные комплексы С-300ВМ были поставлены в Венесуэлу в рамках известного крупного пакета контрактов на поставку этой стране наземного вооружения и систем ПВО, подписанного ФГУП "Рособоронэкспорт" в сентябре 2009 года.

Венесуэла стала первым иностранным заказчиком ЗРС серии С-300В (если не считать продажи одного дивизиона С-300В в США в 1995 году).

Доставка первых элементов ЗРС-300ВМ в Венесуэлу была осуществлена в начале апреля 2013 года, а 19 апреля они были впервые продемонстрированы на военном параде в Каракасе.

С-125 в Венесуэле представлен в варианте ЗРК "Печора-2М". Эта система создана в середине 2000-х годов. Изменения при модернизации коснулись в основном электроники комплекса, которая получила новые возможности по противостоянию средствам РЭБ и противорадиолокационным ракетам противника. Именно эта версия ЗРК С-125 в свое время заинтересовала военное руководство Венесуэлы.

По информации блога bmpd, с 2005 по 2016 годы Венесуэла заключила с Россией по линии военно-технического сотрудничества в общей сложности более 40 контрактов, по известным сведениям, на общую сумму около $11,4 млрд. Из этой суммы российской стороной было предоставлено в кредит только $2,65 млрд. (выбранных венесуэльской стороной в счет межгосударственного кредита, предоставленного Россией в 2011 году в обеспечение пакета венесуэльских оборонных контрактов 2009 года).

С учетом процентов и условий реструктуризации, стоимость венесуэльской реструктуризированной задолженности по данному кредиту сейчас составляет $3,15 млрд.


Отдел "Армия"

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