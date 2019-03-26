Видео: Военные саперы взорвали тонну тротила на реке Бия

Военные взорвали одну тонну тротила на реке Бия в Алтайском крае. Угроза подтопления нескольких населенных пунктов ликвидирована.

Подрывы льда проводились на протяжении нескольких дней в районе поселков Марьина курья и Ключи.

- Саперы проводили работы на самом сложном затороопасном участке реки, который представлял наибольшую угрозу для местных жителей, и производили закладку подготовленных зарядов с тем учетом, чтобы нанести наибольшее повреждение ледяному покрову, - сообщили "РГ" в пресс-службе ЦВО.

Напомним, на Алтае из-за аномально теплой погоды возникла угроза чрезвычайной ситуации. В зоне риска оказались десять сел, где проживает свыше 3,5 тысячи человек, а также ряд объектов производственной, жилищно-коммунальной и социальной сферы. В результате чиновники приняли решение обратиться за помощью к военным.

Этой весной к паводку в Сибири готовятся по наихудшему варианту. Для борьбы с заторами льда на территории Центрального военного округа сформированы 27 подрывных групп, 12 эвакуационно-спасательных команд и понтонные подразделения. Отдельный авиационный полк ЦВО Толмачево в Новосибирске подготовил звено вертолетов Ми-8. Оно готово к бомбометанию в кратчайшие сроки в указанном районе для ликвидации паводковых заторов.

Наталья Граф