Патрушев: РФ не планирует сама себя отключать от Всемирной сети

Россия с идеей "суверенного интернета" не намерена ограничивать работу Всемирной сети в стране, однако существует опасность отключения РФ от интернета извне. Такое мнение выразил Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Об этом и многом другом он рассказал в интервью газете "Известия".

Так, по его словам, принятый Госдумой в первом чтении проект закона о "суверенном интернете" преследует целью лишь гарантировать работоспособность российских ресурсов для пользования сетью в условиях проблем у отечественных операторов связи при подключении к зарубежным серверам или при "целенаправленном масштабном внешнем воздействии".

"Подчеркну, это - не изоляция, это - вынужденная мера в условиях декларируемого в стратегии национальной кибербезопасности США принципа "сохранения мира силой", - заявил Патрушев, добавив, что такой политики придерживаются не только Штаты, но и, к примеру, Великобритания.

Касаясь темы внутренней безопасности, секретарь Совбеза отметил, что в прошлом году было предотвращено порядка 19 терактов. Кроме того, быстрыми темпами растет телефонный терроризм: с начала 2019 года поступило более двух тысяч сообщений о взрывных устройствах, большая часть которых поступала из-за рубежа. "Около 400 авторов таких телефонных звонков и электронных писем уже установлены", - заверил он.

Упомянул Николай Патрушев также и проблему ДРСМД. По его словам, США, заявив, что договор не соответствует нынешним реалиям, так как не распространяется на других обладателей арсеналов ракет средней и меньшей дальности, даже не попытались инициировать переговорный процесс по модернизации или реорганизации этого договора. При том, что РФ никаких препятствий в этом процессе не видит.

Санкции в адрес РФ Патрушев назвал неэффективными. "Сегодня практически полностью решена задача продовольственной независимости по важнейшим видам продуктов питания, а по некоторым из них Россия стала лидером в экспорте", - подчеркнул он, упомянув также в качестве успехов создание национальной платежной системы и усиление работы отечественного станкостроения и приборостроения, нацеленной на импортозамещение.