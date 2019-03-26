Войти
26.03.2019
Российская газета

Патрушев: РФ не планирует сама себя отключать от Всемирной сети

503
0
0
Источник изображения: Екатерина Штукина/РИА Новости

Россия с идеей "суверенного интернета" не намерена ограничивать работу Всемирной сети в стране, однако существует опасность отключения РФ от интернета извне. Такое мнение выразил Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Об этом и многом другом он рассказал в интервью газете "Известия".

Так, по его словам, принятый Госдумой в первом чтении проект закона о "суверенном интернете" преследует целью лишь гарантировать работоспособность российских ресурсов для пользования сетью в условиях проблем у отечественных операторов связи при подключении к зарубежным серверам или при "целенаправленном масштабном внешнем воздействии".

"Подчеркну, это - не изоляция, это - вынужденная мера в условиях декларируемого в стратегии национальной кибербезопасности США принципа "сохранения мира силой", - заявил Патрушев, добавив, что такой политики придерживаются не только Штаты, но и, к примеру, Великобритания.

Касаясь темы внутренней безопасности, секретарь Совбеза отметил, что в прошлом году было предотвращено порядка 19 терактов. Кроме того, быстрыми темпами растет телефонный терроризм: с начала 2019 года поступило более двух тысяч сообщений о взрывных устройствах, большая часть которых поступала из-за рубежа. "Около 400 авторов таких телефонных звонков и электронных писем уже установлены", - заверил он.

Упомянул Николай Патрушев также и проблему ДРСМД. По его словам, США, заявив, что договор не соответствует нынешним реалиям, так как не распространяется на других обладателей арсеналов ракет средней и меньшей дальности, даже не попытались инициировать переговорный процесс по модернизации или реорганизации этого договора. При том, что РФ никаких препятствий в этом процессе не видит.

Санкции в адрес РФ Патрушев назвал неэффективными. "Сегодня практически полностью решена задача продовольственной независимости по важнейшим видам продуктов питания, а по некоторым из них Россия стала лидером в экспорте", - подчеркнул он, упомянув также в качестве успехов создание национальной платежной системы и усиление работы отечественного станкостроения и приборостроения, нацеленной на импортозамещение.

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
ИТ
Кибербезопасность
РСМД
Похожие новости
27.04.2017
Российские военные обсудили влияние действий Запада на мировую безопасность
05.08.2013
Россия и США на развилке
19.11.2012
Стратегическая стабильность и ядерное разоружение в XXI веке
21.09.2009
"Лучший вид на этот город, - Если сесть в бомбардировщик…"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.03 15:03
  • 36
Вчерашние союзники: Польша не позвала Россию вспомнить о войне
  • 26.03 15:02
  • 3
Haqqin (Азербайджан): Россия не та, мир не тот, времена не те
  • 26.03 14:56
  • 4
Патрушев отмечает позитивный для России эффект от западных санкций
  • 26.03 14:38
  • 1
Большие противолодочные корабли ТОФ применили торпеды
  • 26.03 14:35
  • 8
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 26.03 14:33
  • 43
Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые
  • 26.03 14:32
  • 2
Патронная гонка: кто выберет лучший боеприпас для стрелкового оружия
  • 26.03 14:04
  • 12
Помпео объяснил, в чём разница между Крымом и Голанскими высотами
  • 26.03 14:00
  • 3
Российский суперкомпьютер создали за рекордные сроки
  • 26.03 13:59
  • 21
Плюсы и минусы танкового биатлона
  • 26.03 12:55
  • 1
Российские фрегаты проекта 11356 сравнили с норвежскими Fridtjof Nansen
  • 26.03 12:51
  • 1
Испытания летающего карабина показали на видео
  • 26.03 12:49
  • 67
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 26.03 12:44
  • 1
Производство самолетов Ил-76 идет с опозданием
  • 26.03 12:39
  • 1
Rustavi 2 (Грузия): Грузия станет членом альянса