США испытают в космосе новое оружие

Министерство обороны США выделит 304 миллиона долларов на создание и испытание на околоземной орбите нейтронного оружия, которое будет использоваться для перехвата баллистических ракет, сообщает портал "Популярная механика".

Испытание нового оружия уже запланировано на 2023 год и может являться ответом США на разработку Россией новейших перспективных ракет "Буревестник", "Кинжал" и "Авангард". В оборонном ведомстве Америки уже запланировали соответствующее финансирование.

Идея создания такого космического супероружия не является утопической, хотя и выглядит как сценарий голливудского боевика в стиле "звездных войн".

Разработкой нейтронного оружия США занимаются с 1989 года. Сейчас на деньги, которые выделяет Пентагон, планируется создать орбитальную группировку спутников, которые будут оборудованы излучателями субатомных частиц. Запущенные баллистические ракеты будут уничтожаться нейтронными частицами, скорость которых, как известно, близка к скорости света.

Нейтронные пушки не противоречат Договору о космосе, заключенному в 1967 году между США, Великобританией и Советским Союзом, поскольку не являются оружием массового поражения.

Стоит отметить, что в 1989 году Америка уже испытала аналогичную нейтронную установку BEAR (Beam Experiments Aboard a Rocket). Сейчас ученым удалось решить задачу по уменьшению уменьшения габаритов и массы такой нейтронной пушки, что позволяет доставить ее на орбиту. В 2018 году глава командования космической и противоракетной обороны армии США Дэвид Манн заявил, что США располагают технологией, позволяющей создавать дальнодействующий нейтронный луч. Если это действительно так, то станет новым этапом развития высокотехнологичного оружия.

Пока неизвестно, как российские ученые оценивают возможность практической реализации планов американского военного ведомства.

Юрий Гень