10 попаданий за 3 секунды: подготовку спецназа КНР показали на видео

Подготовку китайского армейского спецназа показали на видео. Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК) продемонстрировали, как владеют различным стрелковым оружием.

На видео можно понаблюдать, с какой быстротой бойцы меняют оружие, стреляют по мишеням. Они десять раз попадают в мишень за 3,82 секунды, пишет dambiev.Упражнения достаточно сложные. Автоматы специально утяжеляют, и спецназовцы должны выдерживать этот груз/

Спецназ Китая - это одна из основных частей Сил быстрого реагирования НОАК. Вооружены спецназовцы штурмовыми винтовками KBU-88, снайперскими винтовками, пулеметами, гранатометами и огнеметами.

Некоторые виды этого современного вооружения и амуниции можно увидеть на видео, которое представил китайский теленал CCTV.

Светлана Цыганкова