Войти
26.03.2019
Российская газета

10 попаданий за 3 секунды: подготовку спецназа КНР показали на видео

552
0
0

Подготовку китайского армейского спецназа показали на видео. Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК) продемонстрировали, как владеют различным стрелковым оружием.

На видео можно понаблюдать, с какой быстротой бойцы меняют оружие, стреляют по мишеням. Они десять раз попадают в мишень за 3,82 секунды, пишет dambiev.Упражнения достаточно сложные. Автоматы специально утяжеляют, и спецназовцы должны выдерживать этот груз/

Спецназ Китая - это одна из основных частей Сил быстрого реагирования НОАК. Вооружены спецназовцы штурмовыми винтовками KBU-88, снайперскими винтовками, пулеметами, гранатометами и огнеметами.

Некоторые виды этого современного вооружения и амуниции можно увидеть на видео, которое представил китайский теленал CCTV.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Похожие новости
09.01.2018
Китай начал строительство третьего авианосца
13.09.2017
Объем экспорта российской военно-морской техники до 2025 года может составить $40 млрд
07.09.2017
В России создали суперпрочные сталь и титан
27.03.2014
Китай - один из наиболее перспективных рынков для Sukhoi Superjet 100
18.07.2013
Китай и Белоруссия договорились о сотрудничестве в сфере космической и оборонных технологий
31.03.2010
В 2009 году почти 60% денежных поступлений "Мотор Сич" пришло из России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.03 15:09
  • 2
Rustavi 2 (Грузия): Грузия станет членом альянса
  • 26.03 15:03
  • 36
Вчерашние союзники: Польша не позвала Россию вспомнить о войне
  • 26.03 15:02
  • 3
Haqqin (Азербайджан): Россия не та, мир не тот, времена не те
  • 26.03 14:56
  • 4
Патрушев отмечает позитивный для России эффект от западных санкций
  • 26.03 14:38
  • 1
Большие противолодочные корабли ТОФ применили торпеды
  • 26.03 14:35
  • 8
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 26.03 14:33
  • 43
Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые
  • 26.03 14:32
  • 2
Патронная гонка: кто выберет лучший боеприпас для стрелкового оружия
  • 26.03 14:04
  • 12
Помпео объяснил, в чём разница между Крымом и Голанскими высотами
  • 26.03 14:00
  • 3
Российский суперкомпьютер создали за рекордные сроки
  • 26.03 13:59
  • 21
Плюсы и минусы танкового биатлона
  • 26.03 12:55
  • 1
Российские фрегаты проекта 11356 сравнили с норвежскими Fridtjof Nansen
  • 26.03 12:51
  • 1
Испытания летающего карабина показали на видео
  • 26.03 12:49
  • 67
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 26.03 12:44
  • 1
Производство самолетов Ил-76 идет с опозданием