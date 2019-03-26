Появление Ми-35 на параде в Пакистане назвали сигналом для США

Военный парад в честь празднования Дня Пакистана прошел в Исламабаде 23 марта 2019 года.

Главный национальный праздник Пакистана отмечается с 1956 года, когда в результате принятия Лахорской резолюции Доминион Пакистан стал Исламской Республикой.

В этом году участие в параде приняли более четырех тысяч военных. Зрителям показали танки Al-Khalid и Al-Zarrar, ракетные комплексы собственного производства, самолеты JF-17, F-16 и другую технику.

Транспортно-боевые вертолеты Ми-35М впервые приняли участие в пакистанском военном параде. Появление новой российской техники на торжественных мероприятиях в Исламабаде должно стать сигналом для США, считает бывший военный атташе Австралии в Пакистане Брайан Клокли. По его словам, так власти страны продемонстрировали "дрейф в от США в качестве поставщика оружия". Об этом сообщает Defense News.

Напомним, что официальная церемония передачи Ми-35М армейской авиации сухопутный войск Пакистана состоялась в декабре 2018 года. "Летающие танки" очень понравились пакистанским военным, в настоящее время ведутся переговоры о дальнейших закупках этих машин.

Илья Максимов