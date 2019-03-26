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26.03.2019
Российская газета

Опозорившиеся в Сирии танки Leopard 2 получили "реактивную броню"

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Источник изображения: rg.ru

Турецкой военной промышленности понадобилось более двух лет, чтобы отреагировать на массовые потери Leopard 2A4 в Сирии. Ранее, в ходе боевых действий в этой стране было потеряно более десятка "бронированных кошек".

Широко разрекламированный как "лучшая бронемашина блока НАТО", этот германский основной боевой танк сравнительно легко поражался не только достаточно современными противотанковыми ракетами американского производства TOW-2, но и старыми советскими - "Фагот" и "Конкурс".

Характерен инцидент, произошедший в феврале 2018 года, когда в районе сирийского Африна оператор сумел направить ПТУР как раз в ту часть корпуса, где размещался боекомплект. Это привело к очень печальным последствиям - танк взорвался, причем машина буквально развалилась на части. В результате случившегося погиб весь экипаж и еще двое военнослужащих.

Еще в 2011 году предлагался вариант улучшения характеристик "Леопардов". Они должны были получить мощное дополнительное бронирование и другое более современное оборудование. Но из-за того, что приоритетной была признана программа создания перспективного турецкого танка Altay, на улучшении характеристик старой техники решили сэкономить.

На днях был продемонстрирован вариант танка, получивший динамическую защиту. Однако, говоря об этой модернизации, ее можно считать очень "бюджетной" и ограниченной по техническим решениям. Судя по фотографиям, появившимся в Сети, элементы "реактивной брони" установили только в передней части корпуса и на башне. Борта корпуса по-прежнему плохо защищены, что может привести к новым трагедиям в турецкой армии.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Сирия
США
Турция
Продукция
Altay
LEND
Leopard-2
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