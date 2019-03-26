Денис Мантуров: самолеты МС-21 обладают серьезным потенциалом на азиатском рынке

Сможет ли российский Су-57 конкурировать на зарубежных рынках с американскими истребителями пятого поколения, о презентации учебно-боевых Як-130 в Малайзии и продвижении МС-21 в азиатских странах рассказал в интервью специальному корреспонденту "Интерфакса" Екатерине Мальцевой глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

- Денис Валентинович, в преддверии открытия малайзийской выставки LIMA-2019 расскажите, пожалуйста, какую технику Россия представит в этом году и какие переговоры планируются с потенциальными инозаказчиками?

- По традиции, в ходе выставки планируются встречи и переговоры с представителями министерств обороны, штабов Военно-морских сил, а также береговой охраны, по большей части, стран Юго-Восточной Азии.

Российское самолетостроение будет представлено стендом ОАК и натурным образцом учебно-боевого самолета Як-130, который примет участие в летной программе. На выставке пройдет презентация Як-130 для потенциальных заказчиков Юго-Восточной Азии. Кроме того, высший пилотаж продемонстрирует группа "Русские Витязи" на многоцелевых истребителях Су-30СМ.

- Как вы оцениваете перспективы заключения контракта с Малайзией на поставку Як-130?

- Мы организуем показ натурного образца самолета Як-130 на выставке и его презентацию. Ряд стран региона, в частности Малайзия, проявляют интерес к приобретению легкой учебно-боевой машины, и наш Як-130 идеально подходит для этих целей. Напомню, что в Малайзии уже находятся на вооружении самолеты российского производства – истребители Су-30МКМ и МиГ-29.

Пристальное внимание потенциальных покупателей в Юго-Восточной Азии обращено и на наши самолеты Як-130, которые могут использоваться и для обучения летчиков, и для решения боевых задач. В последние годы были поставки этих современных машин в Бангладеш, Мьянму и Лаос.

Россия предлагает Як-130 не только Малайзии, но и другим азиатским странам. Мы готовы расширять возможности этих самолетов в соответствии с пожеланиями заказчиков. Як-130 – это конкурентоспособная машина, имеющая хорошие перспективы на мировом рынке.

- С Мьянмой обсуждаются новые контракты на Як-130? Есть ли в планах продолжение поставок МиГ-29 или, может, Россия будет предлагать МиГ-35?

- Мьянма является одним из давних покупателей российских вооружений и военной техники. Возможность дальнейшего сотрудничества обсуждается.

- А когда российские военные получат первые МиГ-35 по заключенному в августе контракту на 6 самолетов? Планируются ли массовые поставки этих истребителей ВКС РФ или все ограничится небольшой партией?

- Предназначенные для участия в государственных испытаниях первые самолеты МиГ-35 уже переданы в Министерство обороны РФ. В госпрограмме вооружения предусмотрена закупка этих машин, и промышленность готова выполнить заказ Минобороны в необходимом объеме и полностью обеспечить потребности наших вооруженных сил в современных авиационных боевых комплексах.

- Сообщалось о планах вывести Су-57 на экспортный рынок - есть ли у него потенциальные покупатели в странах Юго-Восточной Азии? Как бы вы в целом оценили экспортные перспективы Су-57? Удастся ли ему выдержать конкуренцию с американскими истребителями пятого поколения?

- В первую очередь, мы нацелены на обеспечение потребности министерства обороны. В то же время, российский боевой самолет пятого поколения обладает выдающимися характеристиками, и это дает возможность рассматривать в будущем экспортные перспективы. Например, мы открыты для работы с Индией по этой программе. Индия – традиционно, крупнейший партнер России в авиастроении. Этот тренд должен сохраниться и в будущем.

Что касается конкуренции, то при приобретении такого рода вооружений рассматриваются не только вопросы цены или отдельных характеристик каждого конкретного самолета. Хотя это очень важные параметры, и тут нам есть что предложить. Тем не менее, одним из особенно важных обстоятельств на рынке вооружений является уровень доверия со стороны покупателя к поставщику. В этом плане Россия проводит очень последовательную и прагматичную политику, не пытаясь связывать не связанные между собой вещи, не ставя себе задачи влиять на другие страны посредством санкций или каких-то других подобных мер.

- А гражданские самолеты российского производства найдут своего заказчика в Азии?

- Конечно, ОАК также будет продвигать на рынок Юго-Восточной Азии и свою гражданскую продукцию. Рынок АТР быстро набирает обороты - по различным оценкам, среднегодовой рост пассажиропотока в Азии будет выше мирового на 1-2%. В перспективе это сделает Азиатско-Тихоокеанский регион одним из самых крупных в мире по потребности в новых самолетах.

На выставке в Малайзии будет сделан акцент на таких уникальных машинах, как Бе-200 и Бе-103 – это самолеты-амфибии, которые для островных государств являются незаменимыми в силу их способности садиться на воду и взлетать с нее.

- Индонезия проявляет интерес к пассажирским самолетам - МС-21 и SSJ-100?

- Государства Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе, Индонезия – один из ключевых рынков для продвижения новых российских гражданских самолетов. Здесь уже эксплуатируются самолеты SSJ-100. Переговоры по МС-21 также ведутся.

Мы считаем, что наши гражданские самолеты и их модернизированные модификации, а также новые высокоэффективные проекты – например, МС-21 – абсолютно конкурентоспособны на рынке АТР и обладают серьезным потенциалом. Сегодня основные усилия сосредоточены на сертификации самолета МС-21-300, завершение которой откроет ему дорогу в российские авиакомпании, которые станут первыми эксплуатантами новых лайнеров. Сертификация по российским и европейским нормам и начало эксплуатации позволит уже, в свою очередь, активизировать продвижение самолета в Юго-Восточную Азию и другие регионы.

- Как обстоят дела с испытаниями российских композитов для МС-21? Возможен ли сдвиг начала серийного производства более, чем на год?

- В России в рамках программы МС-21 создана отечественная школа проектирования композитных силовых агрегатов для гражданских самолетов. Внедрены методы их испытаний, освоены технологии серийного производства, создана необходимая промышленная инфраструктура. Это – большой успех.

Основные усилия нашей науки и промышленности сосредоточены на организации выпуска в России исходных материалов для выпуска композитных конструкций. Проведен детальный лабораторный анализ, выбраны подходящие по характеристикам материалы. Опытные образцы таких конструкций из отечественных компонентов для МС-21 уже изготовлены, прошли испытания. И первые результаты показали, что замена материала не повлияет на характеристики самолета.

Производство первых МС-21-300, предназначенных для поставок заказчикам, уже идет. Непрерывно ведется развитие производственных мощностей, в плановом порядке вводятся в строй новые автоматизированные сборочные линии. Существенных сдвигов из-за замены материалов не ожидается.

- Возвращаясь к теме малайзийской выставки - из вертолетной техники что вызывает наибольший интерес у партнеров?

- На выставке LIMA холдинг "Вертолеты России" представит три машины в виде моделей: Ми-38, Ми-171А2 и Ансат. С Ми-38, который занимает нишу между Ми-8 и самым большим вертолетом Ми-26, наши малайзийские партнеры уже могли ознакомиться на авиасалоне МАКС. А машины Ми-171А2 и Ансат осенью прошлого года побывали в Куала-Лумпуре в рамках демонстрационного тура по Юго-Восточной Азии.

Потенциальные заказчики не только увидели полеты, но и внимательно осмотрели эти машины, посидели в кабинах, специалисты "Вертолетов России" провели для них подробные презентации. Это мероприятие стало хорошей возможностью ответить на все вопросы об эксплуатации и послепродажном обслуживании новых российских вертолетов. Поэтому основное внимание наших партнеров приковано именно к Ми-171А2 и Ансату - они уже видели эти машины в полете в своих странах и смогли получить о них исчерпывающие сведения.

- Ожидается ли заключение новых вертолетных контрактов, в том числе на Ансаты и Ми-171А2?

- Сегодня холдинг "Вертолеты России" предлагает заказчикам из Юго-Восточной Азии весь спектр вертолетов отечественного производства – от легких Ансатов и Ка-226 до Ми-38 и Ка-32А11ВС. Переговоры идут продуктивно, детали раскрывать я не буду, но мы надеемся на скорое заключение новых твердых контрактов. Несомненный бестселлер для всех ведомств – наши вертолеты семейства Ми-8/17. Интерес к такой технике, безусловно, есть.

Разумеется, мы намерены развивать успех, достигнутый во время демонстрационного тура Ансата и Ми-171А2, когда в разных странах Юго-Восточной Азии были собраны "мягкие" контракты примерно на 50 вертолетов. Именно поэтому мы ожидаем документального подкрепления предварительных договоренностей со стороны наших партнеров.

- Какая военно-морская техника будет представлена на LIMA и что особенно интересует азиатские страны?

- В LIMA-2019 принимает участие крупнейший судостроительный холдинг России - "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) и входящие в ее состав предприятия - ведущие конструкторские бюро "ЦКБ МТ "Рубин", "СПМБМ "Малахит", "ЦМКБ "Алмаз", "Северное ПКБ", "Зеленодольское ПКБ", а также заводы-строители - "Адмиралтейские верфи" и "Средне-Невский судостроительный завод".

Особо отмечу такие экспонаты, как подводная лодка проекта "Амур-1650" с воздухонезависимой энергоустановкой, подлодка с комплексом "Club-S", судно для спасения экипажей аварийных подводных лодок, малый ракетный корабль, рейдовый тральщик, патрульные корабли и скоростные катера, фрегат "Гепард-3.9" и другие.

Современный состав военно-морских сил и береговой охраны Малайзии достаточно многочисленный и разносторонний по типам. Поэтому для российских экспортеров перспективны все проекты военно-морской техники, которые будут представлены на экспозиции ОСК.

- А вообще, в целом, насколько активно у России покупают корабли и подлодки, вооружение для военно-морских сил? Кто наши основные партнеры в этой сфере? Есть ли перспективы для расширения экспорта?

- Самый крупный партнер России в этой сфере – Индия, которая приобретает как наши подводные лодки, так и надводные корабли. Ведется активная работа со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Южной Америки. Поэтому перспективы для расширения экспорта, конечно, есть.

- Для российского ВМФ один из наиболее значимых проектов – модернизация тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов". Как идут эти работы? Правда, что после ремонта корабль получит новое ударное вооружение – ракеты "Калибр" и "Циркон"?

- В целом, модернизация крейсера осуществляется по графику. В Минобороны России уже уточнили требования к кораблю и составу его вооружения, определили объемы финансирования и сроки завершения модернизации. Исходя из концепции унификации пусковых установок, которую реализует Военно-морской флот, этот корабль сможет нести различные типы ракет.