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26.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Американские СМИ оценили "смертоносный" МиГ-29

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Источник изображения: Максим Шеметов/ТАСС

Многоцелевой истребитель четвертого поколения МиГ-29 (по классификации НАТО – Fulcrum) может стать серьезным противником для американских F-15 и F-16, пишет The National Interest.

В 1997 году Соединенные Штаты приобрели у Молдавии 20 самолетов МиГ-29 и сумели оценить их еще тогда, говорится в статье NI.

Отмечается, что МиГ-29 "был маневренным и смертоносным самолетом для своего времени". По ряду характеристик советский истребитель превосходил американские, однако ему не хватало авионики, указывает автор публикации.

В том же году еще одна страна за пределами бывшего Советского Союза получила МиГ-29 – это Израиль, "который взял на пару недель три одноместных Fulcrum у неназванной восточноевропейской страны". МиГ-29 был самым передовым реактивным истребителем, который Россия продавала на Ближний Восток – Ираку, а затем Сирии, потому израильтяне приветствовали возможность испытать и оценить его, пишет National Interest.

Израильские летчики были весьма впечатлены, говорится в статье. МиГ-29 отличались от американских самолетов, к которым они привыкли. В то же время, по их словам, на МиГах "было легко летать". Его компьютеры для обеспечения посадки в случае затруднения пилота впечатляли возможностью стабилизировать самолет, говорится в статье.

Так, один из испытателей отмечал, что МиГ-29 не только равен F-15 и F-16, но и превосходит его за счет маневренности и соотношения веса и тяги. "Наши пилоты должны быть осторожны с этим самолетом в воздушном бою. Управляемый хорошо обученным профессионалом, он является опасным противником", – говорил он.

Накануне американский журнал National Interest писал, что российские истребители Су-35С поколения "4++" перебросили на авиабазу Хмеймим сравнительно поздно, однако они сумели хорошо себя зарекомендовать и отлично проявили себя в нанесении ударов по позициям боевиков.


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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