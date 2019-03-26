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26.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Раскрыты новые возможности крейсера "Адмирал Нахимов"

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Крейсер "Адмирал Нахимов"
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 11442 у стенки ОАО "ПО "Северное машиностроительное предприятие" в начале работ по ремонту и модернизации. С корабля демонтирована часть вооружения и антенных устройств. Северодвинск, ноябрь 2013 года.
Источник изображения: forums.airbase.ru

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" будет оснащен унифицированными пусковыми установками и сможет нести различные типы ракет, сообщил глава министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров.

"Исходя из концепции унификации пусковых установок, которую реализует Военно-морской флот, этот корабль сможет нести различные типы ракет", – сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса", получит ли корабль после ремонта новое ударное вооружение – ракеты "Калибр" и "Циркон".

Корабль оснастят в процессе модернизации, которую он сейчас проходит.

"В Министерстве обороны России уточнили требования к кораблю и составу его вооружения, определили объемы финансирования и сроки завершения модернизации", – отметил Мантуров. Речь идет вертикальной пусковой установке УКСК 3С14, которая позволяет использовать такие ракеты как "Калибр", "Оникс", "БраМос", "Циркон".

В настоящее время "Адмирал Нахимов" ремонтируют на "Севмаше". Как ожидается, он будет передан флоту в 2022 году.

Мантуров также сообщил, что Россия ведет переговоры с Индонезией о покупке пассажирских лайнеров МС-21. "Здесь уже эксплуатируются самолеты SSJ-100. Переговоры по МС-21 также ведутся", – сказал министр.

Ранее американские СМИ назвали пятерку самых опасных боевых кораблей, среди которых оказались российские ракетные крейсеры проекта "Орлан" ("Петр Великий", "Адмирал Нахимов", "Киров" и "Адмирал Лазарев"). Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты объяснили лидерство крейсеров ВМФ России в рейтинге самых опасных кораблей мира.


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
США
Продукция
PJ-10 Brahmos
Адмирал Лазарев
Адмирал Нахимов
П-800 Оникс
Пётр Великий
СуперДжет-100
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