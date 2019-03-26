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26.03.2019
Lenta.ru

Рогозин опроверг слова Медведева о неготовности Восточного

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Утверждение о том, что Восточный построен всего на четверть, не соответствует действительности, передает ТАСС заявление главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

"Космодром построен. Просто он не может быть принят в эксплуатацию, потому что не хватает финансовой отчетности", — сказал бывший вице-премьер.

"Когда мы говорим, что из 19 объектов первой очереди завершено и принято в эксплуатацию пять, то эти пять — это самые крупные объекты. Это стартовый стол, техкомплекс, а остальные 14 объектов — это небольшие и второстепенные объекты, котлован, например, небольшой для слива", — пояснил Рогозин.

"По некоторым из них нет просто отчетной документации, а некоторые действительно брошены Спецстроем, и по ним идут судебные разбирательства с целью вернуть деньги и достроить", — сказал глава госкорпорации.

По словам Рогозина, расчетная стоимость строительства второго стартового стола для ракет семейства "Ангара" составляет 39 миллиардов рублей.

В марте премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что у правительства имеются вопросы к реализации "Роскосмосом" федеральной целевой программы (ФЦП).

В январе глава правительства на посвященном финансово-экономическому состоянию "Роскосмоса" совещании рекомендовал госкорпорации заканчивать с "прожектерством" в вопросах космоса, а также меньше говорить и больше делать. Тогда же премьер-министр отметил, что на Восточном построена только четверть из запланированных объектов.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Спецстрой России
Персоны
Медведев Дмитрий
Рогозин Дмитрий
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