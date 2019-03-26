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26.03.2019
ЦАМТО

Пакистан заинтересован в расширении сотрудничества с Россией в сфере ВТС

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Вертолет Ми-17 ВВС Пакистана. Архивное фото
Вертолет Ми-17 ВВС Пакистана. Архивное фото.
Источник изображения: © AFP 2017 / Aamir Qureshi

ЦАМТО, 25 марта. Пакистан хотел бы расширить сотрудничество с Россией в оборонной сфере, заявил в интервью "РИА Новости" глава пресс-службы пакистанских вооруженных сил генерал-майор Асиф Гафур.

"Недавно мы получили вертолеты Ми-35 из России, которыми мы сейчас пользуемся. Так что Россия – наш друг, и мы хотели бы расширять оборонное сотрудничество с Россией. Мы с нетерпением ждем этого", – цитирует "РИА Новости" А.Гафура.

"Мы сотрудничаем по таким вопросам, как средства противовоздушной обороны, а также в области противотанковых ракет", – добавил А.Гафур, спрогнозировав позитивный исход переговоров. Кроме того, он не исключил, что контракты будут заключены уже в этом году, отмечает агентство.

Глава пресс-службы также подчеркнул, что Пакистан и Россия регулярно ведут переговоры по сотрудничеству в сфере борьбы с терроризмом.

Соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере между Пакистаном и Россией было подписано в Исламабаде в ходе визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в ноябре 2014 года. В данный момент Москва поставила пакистанской стороне партию ударных вертолетов Ми-35. Также в 2017 году представители пакистанских властей заявляли о заинтересованности в покупке российских танков Т-90, электронного оборудования, систем ПВО, передает "РИА Новости".

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Страны
Пакистан
Россия
Продукция
Ми-35
Т-90 "Владимир"
Компании
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Шойгу Сергей
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