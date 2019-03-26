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26.03.2019
ЦАМТО

Снайперы ЮВО начали подготовку на новейшем интерактивном тренажере

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Снайпер на позиции во время учений ЮВО. Архивное фото
Снайпер на позиции во время учений ЮВО. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Георгий Зимарев

ЦАМТО, 25 марта. Снайперы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, приступили к специальной подготовке при помощи учебного тренажера "СКАТТ".

Панорамный экран симулятора отображает рельеф местности, на котором возможно изменять расстояния до мишени. Также тренажер обеспечивает моделирование различных погодных условий, температурных показателей, давления и влажности воздуха.

Использование учебного тренажера "СКАТТ" позволяет руководителю на учебном месте контролировать точность ведения огня обучаемыми на расстоянии от 100 до 300 м. Ведение условного огня происходит в учебном классе на дистанции 10 м от малогабаритной мишени, что соответствует до 800 м на местности. Через лазерный луч информация поступает на компьютер, где отражается и фиксируется процесс стрельбы, включая колебания руки стрелка при прицеливании и отдаче.

С помощью метеостанций и баллистических калькуляторов военнослужащий делает точные расчеты, чтобы с первого выстрела поразить мишень в полевых условиях, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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