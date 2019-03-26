Синьхуа (Китай): Россия и Китай будут вместе производить тяжелые вертолеты

Китай и Россия совместно разработают тяжелый вертолет AHL. Строительство тяжелых вертолетов — слабое место Китая, а данный проект поможет стране развиваться в этом направлении. «Российско-китайские отношения находятся на отличном уровне. На наши страны оказывается давление со стороны США, поэтому сотрудничество наших стран в сфере военных технологий серьезно усилилось», — считает Ван Сяовэй.

Согласно сообщениям СМИ Китая и России, страны намерены подписать договор о совместной работе над тяжелым вертолетом "Эй-Эйч-Эл" (AHL). Планируется произвести 200 моделей, общей стоимостью 20 миллиардов долларов. Строительство тяжелых вертолетов - слабое место Китая, а данный проект поможет стране развиваться в этом направлении. Корреспондент Синьхуа взял эксклюзивное интервью у специалиста по вопросам российско-китайских отношений и научного сотрудника центра европейских исследований Университета политики и права КНР Ван Сяовэя.

Корреспондент: Почему Китай решил сотрудничать с Россией в сфере разработки тяжелых вертолетов? Каково положение КНР в этой отрасли?

Ван Сяовэй: США и РФ сейчас монополисты в области тяжелых вертолетов. Например, российские Ми-26 оказывали помощь нашей стране после Сычуаньского землетрясения в 2008 году. Тяжелый вертолеты - слабое место китайской авиационной промышленности. На данный момент взлетная масса наших вертолетов не превышает 10 тонн, а ниша в более чем 20 тонн вообще отсутствует. Россия же занимает лидирующее место. Вертолеты Ми-26 обладают самой большой взлетной массой и грузоподъемностью в мире. Транспортировочные возможности сравнимы с американским транспортным самолетом С-130. Однако у России есть проблема с нехваткой средств. РФ надеется усовершенствовать свой Ми-26, в особенности его двигатель. Это ускорило процесс российско-китайского сотрудничества по тяжелым вертолетам.

- Какую ценность представляют тяжелые вертолеты? Чем они помогут Китаю?

- Тяжелые вертолеты повышают возможности транспортировки. В случае внезапной военной атаки можно сразу передислоцировать целую роту. Также важную роль они могут сыграть в ведении войны в отдаленных местах. Для мирных целей значение тяжелых вертолётов также велико. Например, после Сычуаньского землетрясения в 2008 году все дороги оказались разрушены, и спасатели не могли подобраться к району бедствия. Тогда помог арендованный у России Ми-26. Вертолет совершил более 10 вылетов, доставив около 80 единиц крупногабаритной техники на место происшествия. Китай - страна со сложным рельефом. У нас часто происходят природные катастрофы, особенно в Синьцзяне, Тибете и в гористой местности центральной части страны. Если КНР заполнит пробел в нехватке тяжелых вертолетов, то с их помощью она сможет эффективно действовать в случае природных катаклизмов или войны. Более того, если китайская армия примет на вооружение подобные машины, то это станет серьезной угрозой для "тайваньских освободительных сил", так как повыситься эффективность дальних военных действий.

- Достаточно серьезный проект. Наверняка, стоимость производства вертолетов высока.

- Стоимость производства тяжелых вертолетов действительно высока. Например, цена за один американский СН-53, со взлетной массой около 40 тонн, варьируется от 150 до 200 миллионов долларов. Взлетная масса российско-китайского вертолета будет меньше, чем у Ми-26, что позволит снизить себестоимость. На одну машину потребуется около 100 миллионов долларов. Обе стороны готовятся подписать договор о 200 вертолетах, значит, общая стоимость составит примерно 20 миллиардов долларов.

- Что дает сотрудничество по данному проекту Китаю и России?

- Это сотрудничество поможет России решить вопрос нехватки средств, а наша сторона сможет восполнить технологический пробел. Ведь так Китай быстрее научится строить тяжелые вертолеты. Это - взаимовыгодная сделка.

- Китайско-российское сотрудничество в военной сфере непрерывно углубляется. В будущем не зайдет ли оно в тупик?

- Сейчас российско-китайские отношения находятся на отличном уровне. Из-за того, что на наши страны оказывается давление со стороны США, в последние два года серьезно усилилось сотрудничество в сфере военных технологий. У РФ мощная военная промышленность и развитые технологии. После распада СССР, несмотря на проблему с "утечкой мозгов" и нехватку финансов, в плане стратегического вооружения страна не испытывала трудностей. Развивались проекты по созданию передового оружия. В последние годы военная промышленность КНР стремительно двигается вперед. Огромные сделки проходят в военной торговле между нашими странами. У России достаточно хорошая база, но пока не развиты такие технологии как лазерное и гиперзвуковое оружие, робототехника, искусственный интеллект. Однако в этих сферах Китай может обменяться опытом с РФ. Поэтому нельзя сказать, что военное сотрудничество наших стран может зайти в тупик.

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