Десантники из РФ и Белоруссии в ходе учений в Ульяновске проведут миротворческую операцию

Военнослужащие в ходе командно-штабных учений с участием 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Рязанской области.

Совместные маневры продлятся до 28 марта

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Первые в этом году совместные учения Воздушно-десантных войск РФ (ВДВ) и Сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии начались на территории гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ в Ульяновске. В рамках учений военнослужащие проведут миротворческую операцию, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"В ходе учений будут отработаны вопросы совместных тактических действий при выполнении миротворческих задач. Десантники освоят специфику организации и функционирования контрольно-пропускных пунктов, наблюдательных постов, проведут тренировки по отражению нападения группы вооруженных лиц на охраняемый объект", - уточнили в ведомстве.

В условной зоне конфликта военнослужащие продемонстрируют действия миротворческих подразделений на пункте пропуска и на границе зоны безопасности, где отработают порядок досмотра граждан и автотранспортных средств.

Также сводная воздушно-штурмовая поисково-патрульная группа десантируется из вертолетов Ми-8 для блокирования незаконного вооруженного формирования. Кроме того, на одном из этапов учений будут отработаны действия личного состава по сопровождению колонны и проведению гуманитарной акции в лагере беженцев.

"В завершении отработки учебных вопросов десантники проведут этап боевой стрельбы сводного десантно-штурмового батальона из вооружения БМД-4М, гранатометов РПГ-7, РПГ-26, РПО "Шмель", пулеметов "Печенег", автоматов АК-74М и снайперского вооружения", - сообщили в Минобороны РФ.

Совместные учения, которые продлятся до 28 марта, проходят под руководством заместителя командующего ВДВ по миротворческим операциям и Коллективным силам быстрого реагирования генерал-лейтенанта Александра Вязникова. Всего в маневрах участвуют более 500 человек личного состава, до 100 единиц военной и специальной техники, порядка 20 вертолетов армейской авиации.