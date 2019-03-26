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26.03.2019
ТАСС

ОАК представит модель истребителя Су-57 на выставке LIMA-2019 в Малайзии

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Малозаметный многоцелевой истребитель Т-50 (Су-57)
Малозаметный многоцелевой истребитель Т-50 (Су-57).
Источник изображения: © Wikipedia, Dmitry Zherdin

Также на выставке запланировали демонстрацию образца самолета Як-130

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) наряду с серийными самолетами из своей линейки представит модель истребителя пятого поколения Су-57 на международной авиационной и морской выставке LIMA-2019 в Малайзии. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе корпорации.

"В экспозиции ПАО "ОАК" (павильон А, стенд А262) будут представлены модели военной и гражданской авиатехники, в частности ПАК ФА (Су-57), Су-35, Су-32, МиГ-35, Су-30СМЭ, Як-130, Як-152, Бе-200, Бе-103 и МС-21-300. На выставке также запланирована демонстрация натурного образца учебно-боевого самолета Як-130", - говорится в сообщении.

Как отмечают специалисты корпорации, Азиатско-Тихоокеанский регион является самым быстрорастущим и одним из ключевых рынков для продвижения продукции ОАК как в военном, так и в гражданском сегменте. "По различным оценкам, среднегодовой рост пассажирооборота в Азии будет выше мирового на 1-2%, что в перспективе сделает Азиатско-Тихоокеанский регион одним из самых емких в мире по потребности в новых самолетах до 2030 года", - пояснили в корпорации.

В пресс-службе ОАК подчеркнули, что успешная эксплуатация российских самолетов Су-30МКМ и МиГ-29 ВВС Малайзии, а также поставки российских боевых и учебно-тренировочных самолетов в другие страны региона создают предпосылки для продвижения новинок в регионе.

Юбилейная 15-я международная выставка авиакосмической и морской техники LIMA-2019 проходит на острове Лангкави с 26 по 30 марта. Выставка проводится с 1991 года под патронажем министерства обороны Малайзии и при поддержке министерства транспорта и министерства международной торговли и промышленности Малайзии.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Бе-103
Бе-200
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МиГ-35
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