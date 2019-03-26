В Крыму более полутора тысяч десантников приступили к учениям

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Масштабные тактические учения с десантно-штурмовым и артиллерийским полками седьмой гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной) начались 25 марта на территории Крыма, сообщает в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В учении задействовано свыше 1,5 тысяч десантников, более 300 единиц боевой техники, а также самолетов военно-транспортной авиации, вертолетов армейской авиации и большие десантные корабли Черноморского флота", - говорится в сообщении.

Планируется, что в ходе учений на нескольких площадках будет проводиться десантирование личного состава. "Одним из самых зрелищных эпизодов станет высадка подразделений Воздушно-десантных войск из боевых десантных кораблей с целью захвата и уничтожения пунктов управления условного противника и лагеря подготовки незаконных вооруженных формирований", - отмечают в Минобороны.

Десантники отработают захват выгодных рубежей и их удержание, чтобы дать возможность главным силам группировки высадиться. Главные силы будут поддержаны огнем артиллерии, фронтовой и армейской авиацией, расчётами беспилотников и танковыми подразделениями.