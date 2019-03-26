Мантуров рассказал о новых возможностях крейсера "Адмирал Нахимов"

После модернизации тяжелый атомный крейсер "Адмирал Нахимов" получит унифицированные пусковые установки и сможет нести различные типы ракет.

Так глава Минпромторга России Денис Мантуров ответил на вопрос "Интерфакса" о том, получит ли корабль после ремонта ударное вооружение — ракеты "Циркон" и "Калибр".

"В целом модернизация крейсера осуществляется по графику", — отметил он в понедельник, 25 марта. Требования к кораблю и составу его вооружения уточнили в Минобороны, сказал Мантуров, добавив, что объемы финансирования и сроки завершения ремонта определены.

Ранее в этот же день министр рассказал о переговорах России с Индонезией по покупке пассажирских среднемагистральных самолетов МС-21. По его словам, основные усилия сосредоточены на сертификации самолета МС-21-300.