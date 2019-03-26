Виновник происхождения "дырки" на космической корабле не найден – поиск будет продолжен

Доказательств, собранных российскими космонавтами при выходе в открытый космос, оказалось недостаточно для установки происхождения отверстия в корабле "Союз МС-09", сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Возможно, потребуются дополнительные эксперименты на орбите, отметил он.

В ночь на 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашел отверстие, сделанное сверлом, в космическом корабле "Союз МС-09". Оно располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожало возвращению космического корабля на Землю. Позднее российские космонавты ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками, затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха.

В декабре российские космонавты вышли в открытый космос, чтобы изучить отверстие снаружи и взять пробы герметика. Для этого они вырезали части микрометеоритной защиты корабля, доставив их затем на Землю. Пробы были переданы следователям и направлены в лабораторию ФСБ для изучения.

Комиссия рассматривает все возможные версии произошедшего.