У Минобороны России появится свой мобильный оператор

Один из федеральных чиновников подтвердил создание такого оператора, добавив, что связь предназначена для жителей военных городков и может распространиться на всех военнослужащих в стране.

Как сообщают "Ведомости", ссылаясь на данные реестра Роскомнадзора, подконтрольный Министерству обороны оператор "Воентелеком" получил лицензию виртуального оператора (Mobile Virtual Network, MVNO) на пять лет для работы по всей стране. MVNO "Воентелекома" будет работать на сетях Tele2, его целевая абонентская база – военные, а основное отличие от других операторов – усиленная защищенность сети.

У "Воентелекома" будет full MVNO, уверяет совладелец одного из виртуальных операторов. Full MVNO означает, что от базового оператора не берется ничего, кроме частот и вышек – такая модель дает полный контроль над сетью и данными, позволяет говорить о большей безопасности, внедрять разные системы защиты и шифрования, развиваться независимо от базового оператора.

При этом полный контроль над виртуальным оператором также позволяет самостоятельно шифровать данные для усиления безопасности, собирать и анализировать данные по договору с абонентом, вводить любые специальные настройки и ограничения.